Els vehicles del Dakar van embarcar ahir a Marsella

El port de Marsella es va convertir ahir en el punt de sortida del Dakar. O almenys dels vehicles, encara sense els pilots a dintre. Alguns dels competidors de casa nostra no es van voler perdre aquesta arrencada simbòlica a França. Entre ells hi havia el pilot de cotxes Isidre Esteve, que afronta la competició amb el millor vehicle que hi ha portat fins ara, i els de camions Àlex Aguirregaviria, de Sant Martí de Torroella, i Francesc Salisi, d´Igualada, que participaran al Dakar amb el camí d´assistència de la formació FN Speed juntament amb el llagosterenc Pau Navarro, que ha d´ajudar, entre d´altres, la moto de l´urgellenc Jaume Betriu.

Esteve, que en cursa estarà acompanyat pel seu copilot Txema Villalobos, explicava ahir que «per molts anys que passin, aquest moment sempre és molt especial. Deixes els vehicles i tot el material a punt per embarcar i saps que l´inici del Dakar és a prop. És una sensació d´alegria perquè tornes a ser aquí, però també de nervis i de responsabilitat». El pilot olianès manifestava també que «nosaltres també tenim ganes de viatjar a Jeddah per començar a competir i a experimentar fins on podem arribar amb aquest gran vehicle, el millor que he pilotat mai».

Esteve forma part de l´equip Toyota, en què també participa el sud-africà Giniel de Villiers i el copilot odenenc Àlex Haro.