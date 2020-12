El CE Sallent impulsa una campanya per crear nous equips femenins

El CE Sallent ha impulsat una campanya per fomentar el futbol femení al poble. A través d´un vídeo publicat a les xarxes socials del club, que ja acumula més de 1.000 visualitzacions entre els dos perfils (masculí i femení), l´entitat vol augmentar les bases d´equips femenins i reforçar les formacions actuals, cadet, juvenil i sènior.

El club, només fa 3 anys que compta amb equips femenins, però el sènior ja està competint a Primera Catalana. Des de la coordinació, Meri Puig, explica que «tot va començar quan les mateixes jugadores del primer equip van voler impulsar el futbol base des de dins per tenir planter el dia de demà.» Ella mateixa deixa clar que «d´aquesta manera des de ben petites tindran una base sòlida i després podran competir millor». Ara amb aquesta nova campanya «creiem que moltes nenes voldran formar part d´aquesta família i aprendran molt si ho fan des de petites».

De fet, des del club, el seu president, Dani Tarradellas, afirma que «el futbol femení sempre ha estat clau i així ho estem demostrant». Des que es va formar la nova junta el juliol, Tarradellas ha deixat clar que «l´objectiu és arribar a igualar tant els equips masculins com els femenins». Ara, amb aquesta nova campanya, «es confia que moltes nenes tinguin ganes de venir, estiguin motivades i gaudeixin com es fa des de dins».

Per aquest nou projecte el club busca a nenes nascudes entre el 2008 i el 2014 Els entrenaments gratuïts seran els dilluns o els dimecres de 17:15h a 18:15h. Pel que fa als equips masculins, des del club també s´ha aprofitat per fer promoció per als més petits. El coordinador, Quim Besora, assegura que «els equips de futbol 7 s´han estancat i és el futur del futbol 11». Ara, el Sallent, té el repte de potenciar el planter per assegurar el futur del club.

Amb tot, des del club també es realitzarà un campus durant les dates de Nadal, tant per equips masculins com per a femenins. Volen que els infants no deixin de jugar a futbol i d´aquesta manera atraure´n altres que en vulguin formar part. De fet, Meri Puig, afirma que serà «una oportunitat perquè hi hagi nenes que puguin provar aquest esport». El campus serà del 28 al 31 de desembre.