Márquez és operat, per tercera vegada, durant vuit hores

ARXIU PARTICULAR

Marc Márquez no ha estat de sort amb aquesta lesió

Marc Márquez no ha estat de sort amb aquesta lesió ARXIU PARTICULAR

El vuit vegades campió de món de motociclisme, el català Marc Márquez (Honda), s'ha sotmès aquest dijous, a l'hospital Ruber Internacional, de Madrid, a una llarguíssima operació, la tercera en el seu braç dret des que va patir la fractura de l'húmer , el passat 19 de juliol, quan, a Jerez, estava sent protagonista d'una de les seves millors carreres al Mundial de MotoGP al remuntar des de la 16a posició a la tercera en tan sols 15 voltes.

Márquez, que porta arrossegant molts problemes en el seu húmer dret tot i les dues intervencions quirúrgiques, realitzades ambdues a l'Institut Quirón Dexeus, de Barcelona, els dies 21 de juliol i 3 d'agost, no ha tingut més remei que sotmetre a una tercera intervenció al fracassar també les sessions d'ones de xoc que li han realitzat durant les últimes setmanes, la intenció era que l'os es consolidés, es soldés definitivament i ell no sentís la inestabilitat que estava sentint cada vegada que forçava el ritme d'entrenament, especialment quan agafava la bicicleta de muntanya.



Vuit hores d'intervenció

Segons explica el comunicat d'aquesta nit de l'equip, "Márquez ha tornat a passar pel quiròfan a causa de l'estancament en la consolidació de la fractura, que no ha millorat amb un tractament específic d'ones de xoc". I, per tant, avui ha hagut de ser intervingut, per espai de vuit interminables hores, "d'una pseudoartrosi de l'húmer dret".

La cirurgia, segons relata el comunicat, ha estat realitzada pels doctors Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal i Andrea García Villanueva, consistint "en la retirada de la placa prèvia i la col·locació d'una nova placa amb aportació d'empelt de cresta ilíaca, associat a un penjoll lliure cortico-periòstic ".



Llarga recuperació

No se sap res, de moment, el període de recuperació del pilot que ha dominat la categoria de MotoGP des de la seva aparició, el 2013, quan es va coronar, en l'any del seu debut, nou monarca i va trencar tots els rècords de precocitat en mans de els nord-americans Kenny Roberts (Yamaha) i Freddie Spencer (Honda). Márquez, que va guanyar també el títol en el 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019, en les dues últimes temporades amb un domini tremend sobre la resta de rivals, ha hagut de presenciar, des de la seva nova casa a Cervera (Lleida), com fins a nou col·legues seus guanyaven, insòlitament, carreres aquest any al Mundial-2020 exprés i el jove mallorquí, de 23 anys, Joan Mir (Suzuki) es convertia en el seu hereu.

Tot sembla indicar que Márquez, la tercera intervenció va ser avançada, el passat 22 d'octubre, pel diari 'Mundo Deportivo', no arribarà a temps, no només de participar en els primers entrenaments de la temporada que ve, sinó, ni tan sols, a la primera cursa de l'Mundial-2021, que se celebrarà, com és tradicional, al circuit de Losail, a Doha, Qatar, el 28 de març de l'any vinent.