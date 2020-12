El president de l’ACB vol 500 persones als pavellons

Els aficionats no van al Congost des del març passat

Els aficionats no van al Congost des del març passat arxiu/jordi biel

El president de l´Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), Antonio Martín, va fer pública ahir una carta oberta en què demana al Consell Superior d´Esports (CSD) que permeti que el públic pugui entrar, en un nombre controlat, als partits de la Lliga Endesa, competició que no té espectadors en els seus partits des que es va aturar la lliga regular de la passada temporada, el 8 de març.

En la seva missiva, Martín recorda que «des de l´aparició de la pandèmia, l´ACB ha demostrat que la nostra prioritat com a organització ha estat i és la seguretat sanitària. Vam ser els primers de fer una bombolla en la fase final de València i hem ajornat fins a quinze partits davant de qualsevol dubte sobre les garanties sanitàries dels participants.

Però també esmenta que «la nostra segona preocupació és el retorn paulatí dels aficionats i hem ideat un protocol d´accés als pavellons absolutament segur. És un pla complet, que cobreix tots els aspectes, des dels accessos a la ubicació dels aficionats i què poden fer i què no als recintes».

Per això, l´ACB ha demanat «obrir els partits a 500 persones, la mateixa xifra que el CSD ha recomanat als esports no professionals en recinte tancat i amb la garantia que ofereix el nostre model sanitari». Martín recorda «l´impacte negatiu en l´economia dels nostres clubs i la gran responsabilitat que han demostrat en els últims mesos, que mereix la confiança per a la progressiva tornada dels seus aficionats amb la màxima seguretat». El president de la patronal del clubs també va equiparar la situació a la dels esdeveniments culturals.