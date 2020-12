L’estatal d’enduro es decideix al Moianès

El Moianès decidirà qui és el campió d´Espanya d´enduro d´aquesta temporada entre dos pilots de casa nostra. El surienc Josep Garcia i l´urgellenc Jaume Betriu es disputaran el títol en la prova que tindrà lloc demà a Calders, amb el centre d´operacions a la masia El Canadell, al costat de la qual se celebraran dos trams cronometrats amb tres passades a cadascun d´ells. Garcia és qui parteix amb un avantatge de 15 punts quan n´hi ha 25 en joc per al guanyador. Ho té tot de cara per vèncer, però caldrà esperar a veure si la cursa final no comporta un cop de teatre en aquesta temporada tan atípica.

Perquè el Canadell no havia de ser el punt final d´un estatal que només ha viscut tres cites fins ara, dues de dobles, a Antas (Almeria) i a Infiesto (Astúries) i una d´una sola jornada a Cabanes (Castelló). Però com explica el president de l´entitat organitzadora, el Moto Club Manresa, Ramon Cirera, «la federació espanyola, a través de la catalana, es va posar en contacte amb nosaltres per veure si la podíem acollir i al final, amb més condicions de logística de les que hauria de tenir un campionat estatal en un moment normal, l´hem organitzat».

I és que l´ens estatal buscava una cita per tancar l´any de la pandèmia sense haver de fer-ho amb només tres caps de setmana de competició, i El Canadell va ser la solució d´última hora.

La resolució final de l´estatal arriba amb un Garcia pletòric després d´haver assegurat ja el campionat de la seva categoria, Enduro-2. El pilot de KTM ha fet ple en les cinc proves i ja té 35 punts de diferència respecte de Miguel de la Rosa. En el certamen escratx ha guanyat totes les curses excepte la de Cabanes, en què va ser vençut per Betriu, també amb KTM.

El corredor de la Seu, que ja s´està preparant per afrontar a partir del 3 de gener el seu segon Dakar, encara no ha certificat el triomf en la categoria d´Enduro-3, en què té vuit punts de diferència respecte del seu company d´escuderia Marc Sans, també del Moto Club Segre.

La cursa també tindrà la presència del guardiolenc Simeó Ubach, amb una Husqvarna, que fins ara no havia participat en cap prova. En categoria femenina, la manresana, també d´Husqvarna i del Moto Club Cerdanya, Mireia Badia ja té segur el títol davant d´una altra participant de casa nostra, la subcampiona Kate Vall, amb Sherco.