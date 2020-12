L'opinió de Tusquets sobre Messi ha molestat Koeman

L´entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, va sentenciar en la roda de premsa prèvia al partit davant el Cadis que «alguns comentaris des de dins del club no ens ajuden», després que el president de la comissió gestora, Carles Tusquets, digués que, des del punt de vista econòmic, ell hauria venut Leo Messi a l´estiu.

«És la seva opinió personal, i la respecto com qualsevol opinió, però Messi té un any més de contracte i és ell qui ha de triar el seu futur», va afegir en aquest sentit.

Preguntat pel possible retorn de Neymar al Barça, Koeman va dir que el Barça sempre ha d´intentar tenir els millors jugadors. «Com a entrenador, com a jugador i com a culer vols tenir els millors jugadors del món, i si acaben tots en l´equip, encara millor», ha indicat.

Tan sols una pregunta de la roda de premsa va ser dirigida al partit d´avui contra el Cadis, un rival que Koeman va considerar «molt complicat i que està obtenint bons resultats, encara que sembla que li costa guanyar a casa». Per això va explicar que el seu equip haurà de «mostrar el millor nivell per guanyar-lo».

La principal novetat a la llista de convocats és la presència del central Ronald Araújo, que ja té l´alta mèdica de la lesió muscular.