La Muntanyesa és el rival del Manresa, amb dos ex-Primera

El Manresa té demà al migdia (12 h) un partit que es pot catalogar de singular. Primer perquè el seu rival, la Muntanyesa, s´ha reforçat darrerament amb dos exjugadors de Primera Divisió, i amb passat a l´Espanyol, el migcampista Joan Verdú (que pot debutar demà) i el davanter Sergio Garcia, que ja va fer-ho fa quinze dies al camp de la Pobla de Mafumet. També és singular perquè l´enfrontament es disputa en un terreny de joc de reduïdes dimensions a Nou Barris, a Barcelona.

La Muntanyesa s´estrena aquesta temporada a Tercera Divisió. Va aconseguir l´ascens per mitjà de l´extècnic del Manresa Dani Andreu, destituït fa unes setmanes pels mals resultats. L´equip barceloní és el cuer al subgrup 5A, amb només un punt, després d´haver jugat sis partits. Els manresans, per la seva banda, ocupen la cinquena posició, amb deu punts, els mateixos que tenen el Castelldefels (3r), Vilafranca (4t) i Santfeliuenc (6è).

El tècnic del Manresa, Ferran Costa, no tem la presència de jugadors com Verdú i Sergio Garcia en el partit de demà, «sí que analitzem l´equip rival en l´àmbit individual i col·lectiu, però el que m´interessa més és la proposta que puguem fer nosaltres. És clar que la trajectòria avala jugadors com Verdú i Sergio Garcia, però jo em quedo amb els meus jugadors, joves, que volen progressar. Les dimensions del terreny de joc?, buscarem la manera d´adaptar-nos-hi i trobar les zones de pausa per fer el nostre joc ràpid, tot i que sabem que el joc directe ens exigirà molt». Són baixa, encara lesionats, Amantini i Joan Castanyer.

L´Igualada juga aquesta tarda (18 h) al camp del Santfeliuenc. Els de Marc Cabestany volen trencar la mala ratxa de tres partits perduts de forma seguida (Terrassa, Castelldefels i San Cristóbal), i ha quedat relegat a la vuitena posició amb 9 punts. El Santfeliuenc en té 10, després de guanyar diumenge passat al camp del Castelldefels.