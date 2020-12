El Barça es dispara dos tirs al peu a Cadis

Sembla que està prohibit il·lusionar-se amb aquest Barça. Després de tres victòries seguides, ahir quarta derrota a la lliga contra un acabat d´ascendir que li treu quatre punts a la classificació. El Cadis va treure partit d´una doble desatenció de Dest en la jugada i de Mingueza en el córner en el primer gol i d´una concessió d´infantils entre Alba, Lenglet i Ter Stegen en el segon per continuar augmentant la seva imatge de matagegants. Els catalans, per la seva banda, ja són a dotze punts de l´Atlètic de Madrid. I això que ahir recuperaven uns titulars que potser no són tan decisius com es pensa.

Koeman va ser fidel a les seves paraules prèvies i va donar importància al xoc alineant les seves estrelles darrere de Braithwaite per tombar la previsible muralla groga. Però als deu minuts va arribar un córner a favor dels gaditans per una errada de Dest que va provocar un altre seguit de problemes en els blaugrana. Fali va prolongar la pilota, Mingueza va demanar falta de Bodiger i va rematar el pròpia porta, Ter Stegen va fer el que va poder refusant però Álvaro Giménez, habilitat per un lent De Jong, i damunt de la línia, va marcar l´1-0.

El Barça havia d´obrir la llauna i podia haver-ho fet en una obertura de Messi a Dest, que va fer la passada de la mort a la qual Griezmann no va arribar i Coutinho va rematar alt. Tot seguit, un altra gran acció, en una contra ben acabada amb passada per a Braithwaite i rematada del danès per a l´aturada de Ledesma. El duel era un dur exercici de paciència i, fins al descans, el Barça va buscar parets però l´equip mostrava una gran imprecisió i no trobava opcions de gol si no era a pilota parada o en una pilota solta que Jordi Alba va enviar a fora en l´últim minut del període.

L´entrenador blaugrana va decidir sacsejar l´arbre al descans i els canvis van situar De Jong a darrere i Pedri al mig per trobar més rapidesa en la circulació. El problema era que l´equip no robava tant, el neerlandès, defensivament, naufraga constantment i el Cadis podria trobar més opcions per sortir de la cova.

Així, després d´un atac i gol, Lenglet va cometre una important errada, la primera, que va acabar amb una penetració de Jairo que, davant de Ter Stegen, va centrar però no va trobar company. Va ser l´última contra amb 1-0 perquè una combinació entre Messi i Alba va acabar amb centrada del lateral i un toc en pròpia porta d´Alcalá, que havia rellevat Mauro, que va suposar l´empat a un.

Però l´alegria va durar poc i el Cadis es va tornar a avançar amb un error terrible, un més, del Barça. Alba serveix de banda malament enrere, Lenglet no la para, Ter Stegen només la pot fer rebotar en Negredo, que acabava d´entrar al camp, i l´ex del Madrid torna a posar una pedra damunt de les aspiracions rivals.

Tocava tornar a començar el partit d´handbol, ara amb el Cadis més animat. Va poder empatar el Barça amb una passada de Busquets a Dest que el nord-americà, possiblement en fora de joc, va rematar a fora. Tot seguit, Lenglet va ser objecte del mateix penal per part d´Alcalá que ell va fer a Ramos en el clàssic,però l´àrbitre del VAR no era el mateix.

Álvaro Cervera va fer canvis i un d´ells, Alejo, va obligar a aturar a Ter Stegen en un mà a mà. Però va ser el Barça qui va trobar les ocasions al final. La més clara, en una pilota a Pjanic que el bosnià, que va revolucionar la circulació en el tram final, va estampar contra Ledesma i després en una altra acció de Griezmann que també va rebutjar el porter argentí. La falta final de Messi a la frontal de l´àrea i els xuts a la babalà ja no van servir a un equip que és de tot, menys fiable i constant.