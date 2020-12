Manresa té un nou espai on no hi cap la desescalada

El mot escalada ha adquirit propietats no gaire positives durant els últims mesos. Se n´ha parlat més per explicar quant augmentava el nombre de casos de coronavirus que no pas pel seu significat esportiu, el d´una pràctica que cal no oblidar que ha de ser olímpica l´any vinent a Tòquio. Però a Manresa el concepte, que ja és positiu des de sempre per la tradició del muntanyisme a la ciutat i a la comarca, ara té un nou espai per recuperar la bona fama.

Indoorwall és una empresa nascuda no fa més de cinc anys a Igualada que, en aquest temps, ja ha obert tretze centres a tot l´Estat i que per al 2021, (qui ha parlat de crisi?) té prevista una expansió de disset més a Espanya i a l´estranger. És el fruit d´un primer projecte ideat per Israel Macià amb el nom de Mcplaf a còpia d´instal·lar-se en alguns garatges d´Esparreguera. Després d´un pas per una altra empresa, Macià va decidir aprofitar tot el que havia pres i, amb un parell de socis més, va començar a expandir la marca.

Com explica el seu fill i cap de màrqueting de l´empresa, Giol Macià, «tenim grans projectes per als propers anys. El concepte d´Indoorwall és el de comunitat, el de posar a l´abast de tothom unes instal·lacions de primer ordre, amb monitors i professors, per tal que tothom qui vulgui escalar tingui un espai disponible amb totes les comoditats».

De fet, la nau que han obert al públic fa poc més d´una setmana al carrer Sallent de la capital del Bages, i que donarà feina a vint persones, és força espectacular. Disposa d´una entrada, amb una zona comuna de bar i, a la llarga, amb un estand de la marca de material d´escalada La Sportiva. Tot seguit, darrere d´unes cortines, metres i metres de plafons amb vies marcades per provar la perícia dels clients. Des de l´obertura, 209 abonats, una xifra més que respectable amb una quota de partida de 45 euros mensuals.

Així, amb el 30% encara de la capacitat permesa, ja que la desescalada que aniria bé que avancés no ho fa, cada tarda una cinquantena de persones es poden reunir a damunt del terra flonjo d´Indorwall i posar-se a prova. Però no s´acabarà aquí. «Per al mes vinent hi ha prevista, a la nau del costat, l´obertura de la part infantil, en què els nens que comencin a escalar podran rebre classes dels nostres professors». Macià explica que «sempre intentem que sigui una zona decorada amb motius d´allà on ens instal·lem, i en aquest cas seran les muntanyes de Montserrat». I per a més endavant hi ha una tercera fase prevista amb un rocòdrom exterior en què es podrà fer escalada amb corda i que «volem que sigui el més gran d´Espanya».

I per què Manresa? «Doncs perquè vam tenir moltes peticions que vinguéssim aquí. La ciutat i el Bages són un dels punts amb més afició del país i sabíem que molta gent hi estaria interessada. Generalment no ens instal·lem mai en zones en què no hi hagi tradició, perquè no seria lògic».

Dels tretze Indoorwall que estan oberts ara mateix, n´hi ha sis a Catalunya. Els altres són a Barcelona, l´Hospitalet, Granollers, Vilanova i la Geltrú i Vic. N´hi ha dos més als afores de Madrid (Torrejón i Leganés), i també a València, Alacant, Jaca i Santiago de Compostel·la. «Per al 2021 tenim pensada una gran expansió, que caldrà veure si es pot dur a terme, i desembarcarem als Estats Units». Ara mateix, la seu central d´Indoorwall és a Igualada però «en volem tenir una altra a prop de Miami, als Estats Units. Obriríem quatre centres nous en aquest país, a part de dos a Mèxic i a Colòmbia i un a Canadà».

Perquè, els ingressos arriben només de la comunitat escaladora? «No només d´ells. Disposarem de zones, com quan tinguem la part infantil operativa, per fer-hi festes d´aniversari». Les peticions per obrir nous centres van creixent. «Aquests dies n´hem rebut de Bilbao i de Göteborg, a Suècia», entre d´altres. En el cas de Manresa, per exemple, la inversió és d´1,2 milions d´euros.

I quin tipus de públic hi trobem. «La gent de l´escalada és molt sana i no hi ha competitivitat mal entesa. Es creen grups, s´ajuden i és molt complicat veure mai algú escalant sol». En cas contrari, sempre es pot demanar el suport de monitors encapçalats pel director del centre, el centellenc Marc Subiranas. A part, cada cop més creix la presència femenina. «Quan vam arrencar, potser era d´un 70-30% per als homes i ara s´aproxima més al 60-40%, un fet que ens alegra molt».

Un últim pas de l´Indoorwall de Manresa serà postular-se per celebrar-hi campionats, tant a l´interior, com quan estigui construït, a l´exterior. «Fins i tot podrem acotar la zona de competició, amb públic i tot, i en una altra seguir amb la vida normal del centre». De moment, les mesures de seguretat hi són evidents amb els grans ventiladors del sostre que, a part de regenerar l´aire en aquest temps de pandèmia, «provoquen a l´estiu gairebé no suïs escalant i que s´hi estigui millor que a fora».

La desescalada, la paraula de la qual els integrants d´Indoorwall ratllen al primera síl·laba en les mascaretes que porten aquests dies i que es venen a l´entrada, amb donatiu inclòs per a la lluita contra la covid, serà de moment una pràctica que caldrà fer a fora. A dins, la nova instal·lació de Manresa està provocant que grimpar parets sota sostre tingui cada cop més adeptes a la ciutat.