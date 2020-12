El Barça i el Madrid vencen amb dos recitals defensius

El Barça va tornar a guanyar a la Lliga Endesa, després de la derrota de dimarts en el partit avançat contra el València, en superar un Herbalife Gran Canària que està emmotllant els fitxatges de Slaughter i de Stevic i que ahir no va ser rival. Els blaugrana van vèncer per 91-63 amb un joc molt grupal, repartint-se minuts abans de tres partits més la setmana que ve, i amb 14 punts sense errades de Pierre Oriola.

Tampoc no afluixa el ritme el Reial Madrid, que segueix invicte després d´imposar una gran defensa a la pista del San Pablo Burgos de Joan Peñarroya (60-74). Els blancs van ofegar Renfroe, el generador de joc castellà, i només Kravic (14 punts) i Benite (13) van plantar cara. A l´altra banda, Laprovittola sembla haver pres els galons de Campazzo i va ser el màxim anotador, amb 13 punts, d´un Madrid auster i seriós.

En els partits del matí, en el més igualat el Movistar Estudiantes va aconseguir trencar una ratxa de quatre derrotes consecutives en imposar-se per un sol punt (77-78) a un Retabet Bilbao que queda amb dos triomfs en dotze partits. El duel es va decidir al final. Amb 77-76, Zyskowski va errar dos tirs lliures a 13 segons que haurien compromès molt la possible remuntada col·legial. En la jugada posterior, Víctor Arteaga va capturar un rebot en atac i va donar el triomf al seu equip amb 1,5 segons per jugar. L´escorta visitant Avramovic, amb 26 punts, va ser el màxim anotador davant dels 21 del local Álex Reyes.

D´altra banda, segueix la bona ratxa postcovid del MoraBanc Andorra, que es va imposar a un Coosur Betis que estrenava tècnic, Joan Plaza. Els verd-i-blancs van plantar poca cara al conjunt d´Ibon Navarro, que va vèncer per 72-55 basant-se en una sòlida segona meitat. Oriol Paulí va ser el millor, amb 15 punts

Més tard, el TD Systems Baskonia i l´Unicaja van tenir poques dificultats per assegurar les respectives victòries. Els bascos es van imposar en un dels derbis a l´Acunsa Gipuzkoa, per 93-81, en un partit en què els donostiarres van mantenir la igualtat fins al descans (36-36), però després van ser superats. El base local Pierria Henry, amb 21 punts, va ser el més destacat.

Encara ho va tenir més fàcil l´Unicaja, sobretot en un tram final molt ben jugat contra l´UCAM Múrcia (102-81). Cinc jugadors locals van fer 10 punts o més, i cal destacar els 18 de Francis Alonso.