El Barça paga car els errors infantils comesos a la lliga

Doctor Jekyll i Mister Hyde. Així és el Barça de la Champions i de la lliga si ens fixem en els resultats. A la competició europea, 15 punts de 15. A la domèstica, 14 de 30, menys de la meitat. Fer una anàlisi de per quin motiu succeeix una cosa en una competició i la diametralment oposada a l´altra seria complex i segurament no n´hi ha un de sol. Però n´hi ha un que és clar: els errors garrafals de concentració en moments concrets han passat factura.

D´aquesta manera, dels 16 punts que els blaugrana han perdut a la lliga, almenys la meitat, 8, són deguts directament a accions impropis d´un equip gran. Els dos primers van ser a Getafe. Una derrota per 1-0 en un partit decidit per un penal absurd de De Jong. Va costar un punt, el que va de l´empat a la derrota. Perquè aquesta és una altra: el Barça encara no ha remuntat cap partit en què el contrari s´hagi avançat en el marcador.

El segon punt el trobem en el clàssic i arriba després de l´agafada innecessària de Lenglet a Ramos. Es pot entrar a valorar si era penal o no. De fet, a Lenglet mateix n´hi van fer un d´igual dissabte, però el francès, amb la seva imprudència, va fer perdre un punt més.

A Vitòria, el Barça només va empatar a un gol i els bascos es van avançar per una manca d´entesa d´equip amateur entre Piqué i Neto que va aprofitar Rioja per anotar l´1-0. Després va empatar Griezmann però es van perdre dos punts, d´una victòria a un empat.

Al Wanda, en la sortida següent, derrota contra l´Atlètic per 1-0 amb un gol de Carrasco que ve d´un error principal, el de Piqué perdent una pilota en el temps de descompte de la primera part, i un de secundari, el de Ter Stegen arribant tard. Finalment, va arribar el desastre de dissabte, en què el Cadis va marcar el primer gol per un córner cedit innecessàriament per Dest i una rematada en pròpia porta de Mingueza, i el segon en un servei de banda sense mirar de Jordi Alba, un mal control de Lenglet i la falta de murrieria de Ter Stegen, que posant el cos o agafant la pilota amb les mans i cedint una falta a l´àrea, però en una posició molt lateral, hauria evitat que Negredo marqués. Es van perdre tres punts, els que van del triomf a la derrota.

A Europa, en canvi, tot i haver fet dos mals partits, els de casa contra el Ferencváros i el Dinamo de Kíev, la menor qualitat del rival no va penalitzar. Els altres tres partits a la Champions van estar ben jugats, no com els de Getafe o el camp de l´Atlètic, que van ser molt dolents. En canvi, davant de l´Alabès i el Cadis el joc no va ser tan diferent del de Kíev, per exemple, però el resultat va ser oposat. Amb l´equip en construcció de vegades quasi tot es redueix a accions puntuals que marquen el camí i les dinàmiques.