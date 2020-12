L’enduro reviu al Canadell en l’última prova de l’estatal

El motor de les motos de competició va tornar a vibrar a la Catalunya Central. Durant la jornada d´ahir, el circuit del Canadell va acollir la quarta i última prova del campionat d´Espanya d´enduro d´enguany i la segona i definitiva del de Catalunya. Va ser una alenada d´esperança per als pilots i aficionats de casa nostra, del país i de l´Estat. Un bri de benzina enmig del desert competitiu imposat per la pandèmia. Per unes hores, el Moianès i el Bages es van impregnar d´olor de benzina.

A més, el vertiginós circuit de la Masia el Canadell va permetre al surienc Josep Garcia i a la manresana Mireia Badia ratificar el domini bagenc en el campionat d´Espanya. Mireia Badia (Husqvarna), que ja tenia assegurat el ceptre estatal, va arrodonir una competició impol·luta en què s´ha imposat en totes les proves. Per la seva part, Josep Garcia (KTM) va vèncer en tots els trams cronometrats al circuit moianès, tot i el ferri marcatge al qual el va sotmetre l´altre pilot que optava al títol, l´alt-urgellenc Jaume Betriu (KTM), i també va conquerir l´estatal escratx, un títol que enguany s´afegeix al de la categoria Enduro2.

La matinal competitiva es va iniciar a les nou en punt, quan els dos primers pilots, Marc Flores i Carlos Pando, van prendre la sortida. Rere seu es van anar incorporant al circuit grups de dos o tres motociclistes a intervals d´un o dos minuts, fins que a les 12.02 hores els 214 participants ja eren al circuit d´una quarantena de quilòmetres dissenyat pels responsables de Moto Club Manresa. D´aquests, 125 competien a l´estatal i 89 al català. Els pilots que s´havien inscrit a les categories Enduro1, Enduro2, Enduro3 i Júnior Open d´àmbit estatal havien de completar tres voltes i escaig del recorregut, que presentava tres atractius trams cronometrats, és a dir, recórrer prop de 150 km i oferir les seves millors prestacions en onze àrees cronometrades. Els participants en les altres vuit categories s´enfrontaven al repte d´un centenar de quilòmetres i vuit trams cronometrats, tal com Manel Vilaró, comissari esportiu de la federació estatal i membre de les juntes directives de la catalana i de MC Manresa, va detallar a Regió7.

Josep Maria Mañé, president de la Federació Catalana de Motociclisme (FCM), va quantificar en «un 75% les proves motociclistes anuals que enguany s´han hagut de suspendre a causa de la crisi sanitària». «Acabar l´exercici amb aquesta prova és extraordinari», va sentenciar. No en va, el 18è Enduro del Bages havia de ser només, almenys inicialment, una prova del campionat de Catalunya. La necessitat de la Real Federación Española de Motociclismo (RFME) de tancar l´estatal amb una quarta cita ha facilitat la celebració d´ambdues competicions.

Però per poder fer-les s´han hagut d´adoptar tot un seguit de mesures anticovid, tal com va detallar Bernat Salvans, membre de la junta directiva del MC Manresa. «Hem limitat l´accés a tres acompanyants per pilot i tant el motociclista com aquests s´han hagut de sotmetre a un control de temperatura supervisat per dos metges i dues infermeres». Assumir l´organització d´una prova estatal ha comportat «doblar el nombre de voluntaris, de 40 a 80, i assumir un pressupost de 20.000 euros que cobrirem gràcies a les inscripcions, els patrocinadors i les subvencions federatives», va exposar Ramon Cirera, president de l´entitat manresana.

Les prestacions del circuit van merèixer l´aprovació dels pilots d´arreu de l´Estat. Ramon Cirera va recordar que «per poder acollir habitualment una prova de l´estatal haurien de tenir un aparcament asfaltat amb servei d´aigua i electricitat per acollir el pàdoc». « Una solució seria situar-lo al recinte del Palau Firal, tot i que de moment l´entitat es vol centrar a organitzar competicions d´àmbit català». Tot i això, el domini dels pilots bagencs hauria de propiciar el retorn de l´estatal al circuit moianès.