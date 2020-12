El Manresa FS es desconnecta a Salou i no sap puntuar amb el cuer

El Manresa FS va perdre ahir a la pista del cuer Salou, en un partit molt dolent per als manresans. El conjunt de Sito Rivera amb les importants baixes d´Asis (convocat amb la selecció del Marroc) i de Muñoz no va poder puntuar davant d´un conjunt que també presentava algunes baixes a la seva convocatòria.

L´equip de casa va proposar una defensa molt tancada a la seva pista i va deixar el pes del partit per als bagencs. Aquesta situació va dificultar el joc manresà perquè no estan acostumats a portar el ritme del partit. Tot i desplegar un joc molt pèssim, el Manresa FS va poder desfer l'empat després d'un gran u per u de Manu a mitjan primera meitat. Ambdós equips alternaven arribades sense gaire perill. El porter local Mateo va marcar l'empat a dos minuts per arribar al descans en una situació inversemblant. Mateo no va tenir oposició i va anar avançant fins a arribar a porteria i marcar l'empat. A la represa una errada de Corvo en una passada en atac va propiciar el 2-1 local. Els jugadors manresans van ser capaços de reaccionar al mateix moment i Josan va ser l'autor de l'empat.

Aquest gol va posar de nou el Manresa FS dins el partit. Un minut més tard, una falta de concentració i poca contundència en defensa va provocar el 3-2 del Salou. El partit va continuar sense gaires ocasions durant molts minuts en aquesta segona meitat. No va ser fins quan faltaven cinc minuts quan Eric Castillo va posar de nou les taules en el marcador, 3-3. L'alegria manresana va tornar a durar ben poc. De nou, un minut més tard, el Salou aprofitava una falta de concentració visitant per tornar a agafar avantatge i encarrilar els tres punts a quatre minuts del final. L'entrenador manresà, Sito Rivera, va decidir sortir a jugar els minuts finals amb el sistema de porter jugador però sense generar perill. El Salou va robar una pilota a mitja pista per marcar a porteria buida i arrodonir la victòria amb el 5-3 definitiu.

El Manresa FS va deixar escapar una gran oportunitat per aprofitar la derrota del líder Natació Sabadell i de posar terra per entremig amb els seus principals perseguidors.

La setmana vinent els jugadors manresans rebran la visita al Pujolet del líder Natació Sabadell. Els jugadors de Sito Rivera tindran una gran oportunitat per poder fer oblidar un dels pitjors partits en molt de temps.