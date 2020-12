La moianesa Carla Ubasart guanya l’or a l’estatal absolut

Després de molts mesos sense competicions de judo per les restriccions a causa de la covid-19, aquest cap de setmana s´ha celebrat, a l´hotel Marriot Auditorium de Madrid, el Campionat d´Espanya en categoria absoluta, amb la representació de tres judokes de casa nostra, Carla Ubasart, Noelia Jardo i Cristina Juárez.

La moianesa Carla Ubasart va aconseguir el títol de campiona estatal en -57 kg després de disputar quatre combats, els dos darrers dels quals van ser molt durs. Ubasart va superar en primer terme Miriam Rosado (Catalunya), a quarts de final a Marta Garcia (Madrid), a les semifinals a Sonia Montero (Madrid) i a la final a Jaione Equisoain (Navarra).

Carla Ubasart s´ha format al Judo Moià (Centre de Tecnificació Bages-Moianès), tot i que en l´actualitat s´entrena al CAR de Madrid; aquest és el segon cop que puja a dalt de tot del podi en els Campionats d´Espanya absoluts.

També hi van participar dues judokes d´Esport7, Noelia Jardo en -48 kg i Cristina Juárez en -63 kg, que van competir representant la Federació Catalana de Judo. Jardo va tancar la competició en una destacada cinquena posició en perdre el combat pel bronze davant una representant de la Federació Madrilenya, Raquel Villalba. Anteriorment es va imposar en el primer combat per ippon de contraatac a Naira Pérez (Madrid) i va perdre després als quarts de final amb Carla Montañez (València); a la repesca, va guanyar la navarresa Silvia Arribas, en el combat previ a la lluita per la medalla de bronze.

I Cristina Juárez va competir en -63 kg, però no va poder passar la primera ronda en perdre el combat corresponent davant la representant de Madrid Irene Camús; Juárez no va poder entrar a la repesca del seu pes.