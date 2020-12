El ridícul europeu de cada any arriba abans

La Juventus ja va desmuntar el Barça fa quatre anys. Un 3-0 a Torí, després del 4-0 a París, va propiciar l´eliminació a quarts de final. Després Roma, Liverpool, Lisboa... Tots desastres en últimes rondes. Ahir va arribar abans. Perquè aquest equip és pitjor que els que van caure llavors. Un Barça que va sortir al camp sense ambició i pensant que no li farien tres gols a casa per perdre el primer lloc del grup va ser escombrat per un conjunt torinès que tampoc no és que passi el seu millor moment, però que ahir va treure partit de la debilitat catalana. Ni l´arbitratge de l´alemany Stieler, incompetent per dirigir res, no pot ser excusa per a un conjunt que s´ensorra contra equips amb cara i ulls després del miratge de partits passats.

El tècnic barcelonista va voler tornar a la manera de jugar sense davanter centre que li va anar bé en el duel de Torí (0-2), però l´actitud de totes dues formacions era molt diferent. Van avisar Cristiano i Danilo, el Barça no sortia del seu camp i, en una de les moltes pèrdues de pilota de l´equip local, el col·legiat alemany Stieler es va inventar un penal d´Araújo a Cristiano en una acció d´espatlla contra espatlla. El portuguès no va desaprofitar el regal xutant pel centre de la porteria.

I les coses no van canviar. Els piamontesos vivien en camp contrari, tot i un intent del Barça de sortir i buscar atacar pel mig i a través de Messi, com sempre. Però pitjor era la fase defensiva, amb espais com latifundis darrere dels dos mitjos centres. Així, una altra combinació va acabar amb obertura cap a la dreta, centrada de Cuadrado i rematada en solitari de McKennie per al 0-2. Vint minuts desastrosos.

Messi va semblar despertar-se amb un xut que va permetre veure que jugava Buffon i després Griezmann no va arribar a una rematada abans que la Juventus tornés a avisar amb una rematada de Morata. No semblava el Camp Nou, sinó Lisboa contra el Bayern.

Cap a la mitja hora, la Juve va abaixar el ritme, el Barça va poder respirar una mica i Pjanic va disparar alt. Al minut 35 va arribar la millor ocasió amb la jugada de sempre entre Messi i Alba i rematada de l´argentí massa fluixa per a Buffon. Abans del descans, els blaugrana van aconseguir tancar el rival a l´àrea amb un xut desviat de Dest i una mala centrada del mateix lateral, tot i que Ramsey va tornar a avisar. Cada cop que passaven del centre del camp, els italians causaven perill i encara hi va haver temps per a una altra acció polèmica en que mig Barça va demanar penal a Messi, no concedit pel col·legiat.

Al descans, Koeman va canviar el guió fent entrar Braithwaite per fixar la defensa. I el Barça va iniciar dominant amb una rematada de Messi, novament massa centrada. I tot seguit, la jugada del segon penal. En una altra basculació de la Juventus, Ter Stegen va fer un miracle aturant el xut de Ramsey, però Lenglet va cometre un altre penal estúpid aquesta temporada en tocar la pilota amb les mans. El col·legiats van fer ús del VAR i el van indicar. A més, Pirlo demanava la segona targeta per al francès. Cristiano va fer el 0-3 i calien dos gols.

Koeman va retirar del camp Lenglet i Alba per evitar-ne l´expulsió i va fer entrar Umtiti i Junior. Aleshores, va fer la sensació que el Barça passava a dominar amb Messi contra el món. L´argentí va posar en dificultats el veterà porter rival dues vegades, però era un miratge i la Juventus, conscient que li havien de fer dos gols per quedar segona, va decidir defensar. Amb tot perdut, el tècnic neerlandès es va jugar l´última carta amb Riqui Puig, més per desesperació que per convenciment i, després d´unes ocasions locals innòcues, l´ínclit Stieler va seguir el seu recital indicant un penal a Griezmann sense veure que el seu auxiliar li indicava fora de joc. La Juventus ja havia fet entrar múscul al camp, amb Bentancur, i toc, amb Rabiot i Cuadrado va provocar una altra opció en una errada d´Umtiti, que feia el que podia. En el córner posterior, el VAR va haver de tornar a intervenir perquè la tripleta arbitral no havia vist fora de joc claríssim en el gol de Bonucci.

Els minuts finals van ser d´impotència. Messi ho va intentar de totes maneres, però amb l´encert nul de tot l´any. Final a tretze anys seguits sent primers de grup i a set d´imbatibilitat europea a casa. Però el final real als temps profitosos ja fa temps que va començar per al Barça.

El partit que disputaven ahir el París Saint-Germain i l´Istanbul Basaksehir corresponent a l´última jornada el grup H de la Champions va quedar interromput a la primera part per un presumpte episodi de racisme per part del quart col·legiat, el romanès Sebastian Coltescu, que va provocar la marxa del camp dels dos conjunts implicats.

Segons sembla, el quart col·legiat va cridar l´atenció del principal, Ovidiu Hategan, després que els turcs protestessin per un penal i li va dir «fes fora el negre», referit al davanter senegalès Demba Ba, que era la banqueta. Després de llargues discussions, el conjunt otomà va decidir marxar del terreny de joc i la seva decisió va ser secundada pels integrants del conjunt parisenc.

Ara caldrà veure què passarà amb aquest partit. La victòria del Leipzig sobre el Manchester United en l´altre duel del grup per 3-2 deixa els anglesos fora de la competició, però una sanció a les dues formacions que es van retirar ahr del Parc dels Prínceps podria suposar que l´equip de Neymar i Mbappé fos apartat del torneig. També podria ser que el partit s´acabés jugant avui.

El Basaksehir és, precisament, un conjunt creat per a més honor i glòria del president turc, Recep Tayipp Erdogant, sense gairebé afició, però amb molts diners. Ahir, el mateix Erdogan ja es va afanyar a condemnar els atacs racistes a través dels seus mitjans.