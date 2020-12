Sergio Garcia, sancionat amb quatre partits

El futbolista de la CF Muntanyesa Sergio Garcia, exjugador del Barça i l'Espanyol, ha estat sancionat amb quatre partits per haver agredit Toni Sureda, del Centre d'Esports Manresa, en el partit de la Tercera Divisió (grup 5-A) jugat diumenge passat al camp del conjunt barceloní, i que va acabar amb victòria bagenca per 1-2. Segons consta en la informació sobre les sancions de la 8a jornada feta pública per la Federació Catalana de Futbol, el càstig a Sergio Garcia, que va ser expulsat en el minut 89, està causat "per agredir un altre, sense causar lesió, sense trobar-se la pilota en joc".

Les imatges de Garcia donant un cop al clatell de Sureda s'han fet virals després que les càmeres del veterà programa El Dia Después, de Movistar Plus, les captessin amb tot detall. La incorporació del davanter, campió d'Europa amb la selecció espanyola el 2008, ha estat fins ara una de les grans notícies de la temporada en el futbol català, ja que l'equip de Nou Barris va incorporar, també, Joan Verdú, un altre jugador amb una destacada trajectòria a la Primera Divisió.

El partit va ser força tens, fins el punt que el col·legiat Miguel Ángel Moreno va ensenyar deu targetes grogues a jugadors de la Muntanyesa -al marge de la vermella a Sergio García- i cinc als del Manresa.

Més enllà del fet desagradable protagonitzat per Garcia, el Centre d'Esports Manresa va voler afegir un toc d'humor a tot plegat en un tuit publicat dimarts en el que diu: "Hola, @ElDiaDespues que somos coprotagonistas de vuesto vídeo. Nosotros no tenemos a ningún exprimera, però somos el #ManresaNextGeneration".