El Barça s'enfronta a un mur a la Champions

Com una etapa alpina del Tour on només hi ha ports de Primera i de Fora de Categoria: així es presenta per al Barça el sorteig dels 8ens de final de la Lliga de Campions que se celebrarà dilluns a Nyon. Després que ahir finalitzés la primera fase de la competició, el repertori d´hipotètics rivals per l´equip de Koeman oscil·la entre els difícils i els molt difícils: PSG, Bayern, Chelsea, Liverpool, Manchester City i Borussia Dortmund.

Una situació paradoxal per a un equip que havia guanyat els cinc primers partits de la fase de grups i que contrasta poderosament amb el destí final del Madrid, que anit va quedar primer de grup en vèncer per 2-0 el Borussia de Monchengladbach gràcies a dos cops de cap de Benzema a la primera part. L´equip de Zidane va ser molt irregular durant la major part de la lligueta, guanyant els dos partits contra l´Inter i perdent els duels amb el Shaktar.

Però el darrer dia, en l´enèsim atac d´orgull i amor propi, posant la por al cos a un rival temerós que va acudir a Valdebebas com a líder, els blancs, propietaris de 13 orelludes, van fer la feina. L´empat sense gols a Milà hi va fer la resta: el Borussia segon, el Shaktar a l´Europa League i l´Inter de Lukaku, Lautaro, Perisic, Alexis i Arturo Vidal s´haurà d´esperar a l´any vinent per tornar a Europa.

Amb aquest panorama, i com que al Barça no li poden tocar als 8ens ni la Juventus (primera del seu mateix grup) ni el Madrid perquè en aquesta ronda no es poden emparellar equips de la mateixa lliga, els sis candidats possibles es presenten tots ells com ossos molt difícils de . No és el mateix el Bayern que el Dortmund, però en cap cas queda al bombo cap ventafocs per pensar en un sorteig plàcid. La gran esperança de la culerada és que l´eliminatòria no es juga fins al febrer i en els dos mesos que resten pot passar, literalment, de tot: fins i tot, hi ha unes eleccions previstes per al 24 de gener. Al Madrid, en canvi, només li poden tocar el Leipzig, el Porto, la Lazio i l´Atalanta.

De la resta de la jornada d´ahir va destacar el 0-2 de l´Atlético a Salzburg, que el confirma com a segon del seu grup per darrera del Bayern (que va vèncer 2-0 el Lokomotiv de Moscou). L´Atalanta va guanyar 0-1 a l´Ajax i li va pispar la segona plaça del grup del Liverpool (1-1 intrascendent amb el Midtylland); i el City va mantenir el liderat de la seva lligueta en derrotar 3-0 el Marsella mentre el Porto -victòria per 0-2 a casa de l´Olympiakos- també queda segon. En l´ajornat PSG-Basaksehir, 5-1 amb hat trick de Neymar i doblet de Mbappé.