«No competia des del març, quan vam haver de marxar de Bakú per culpa de la pandèmia»

Gimnasta. Una medalla d'or en cavall amb arcs, dues plates en barra i al concurs general (darrere de Néstor Abad) i dos bronzes en terra i paral·leles: aquest és el botí amb què va tornar Diallo dels campionats estatals de Valladolid. Premi Regió7 d'Esports, juntament amb tres companyes de clubs, se sent en bona forma

El record que el manresà Thierno Boubacar Diallo conservarà d´aquest any tan estrany és la fotografia que il·lustra aquesta pàgina, cinc medalles lluïnt sobre el xandall després de convertir-se en un dels principals protagonistes dels Campionats d´Espanya de gimnàstica, celebrats a inicis de setmana a Valladolid. Ahir, des de la Residència Blume de Madrid, on viu i entrena amb la mirada posada en l´horitzó olímpic de Tokio, va repassar les dificultats de ser un esportista d´elit en un any tan difícil com ho ha estat el 2020 i del futur immediat, que es presenta engrescador i carregat de reptes.

Des de mitjans de març. Érem a Bakú, a l'Azerbaidjan, per participar en una prova de la Copa del Món que durava tres dies i després del primer ja vam haver de buscar un vol i marxar a causa de la pandèmia. També havíem d'anar a Doha, al Qatar, però es va suspendre.Tants mesos sense competir es noten molt, tant en l'aspecte físic com en els nervis que passes. Però tenia ganes de tornar-hi, i estic molt content, tant pel treball que he fet com pels resultats.Sí, la veritat és que sí. Recordo que, parlant amb la psicòloga, li vaig dir com em veia, què faria, i només em vaig equivocar en el pronòstic de barra: creia que acabaria 3r o 4t i vaig obtenir la plata. Vaig clavar l'exercici i això va ser clau perquè em va donar tres dècimes més.Doncs a l'inici vaig fer exercicis a casa per mantenir la forma. Al maig ja van obrir el club, hi vaig anar un parell de setmanes i després ja va ser possible tornar a la Blume, on vam crear una bombolla en la qual no hi havia gaire gent. Des de fa tres o quatre mesos vam poder tornar a entrenar amb normalitat.Costa molt, certament. Pots estar mesos entrenant fort, però si després estàs un parell de setmanes sense fer, es nota molt.No, la plaça fixa només la té el Ray Zapata, perquè s'ha classificat per l'aparell de terra. Però les quatre places de l'equip ens les jugarem un grup de sis, vuit gimnastes, en quatre controls que es faran l'any vinent.Hi ha altres competicions, a finals de febrer ja tenim una Copa del Món, i després se'n fan un parell més. Però la classificació olímpica es decidirà en els controls, perquè així les condicions són les mateixes per tots.Va ser molt difícil, molt igualat. I al final vam patir perquè els alemanys venien darrere, estaven apretant, competien a casa. Però vam fer una actuació a les anelles molt bona i ens vam classificar nosaltres. Vam competir molt bé. I jo, ara, veig l'equip més fort que l'any passat.Hem començat treballant la dificultat, i després l'execució. És important aquest segon aspecte perquè si parteixes amb un exercici més difícil, però no l'executes bé, la nota baixa. Estic introduint elements de més risc, i per això cal entrenar molt per dominar-los fins el punt que no et costi fer-los. Jo em noto millor, s'està reflectint el treball que estic fent. La clau és fer molta repetició.L'autocontrol és molt important. El treball que faig amb la psicòloga m'ajuda bastant, m'ensenya a afrontar la competició.L'aspecte mental és tant o més important que el físic. A mi sempre m'ha costat dominar els nervis, la pressió, ... Per això el treball amb la psicòloga m' ajuda.Només avui! Demà ja tornem als entrenaments. Després, uns dies de festa nadalenca, i a partir de principis d'any ja no pararem.