Manresa s’apunta a l’escalada

«Manresa és l´única de les nostres seus on a les 8 del matí ja tenim gent escalant i a la sala hi ha usuaris durant tot el dia». Amb aquesta imatge va explicitar ahir Israel Macià l´acceptació que assegura està tenint el nou Indoorwall de la capital bagenca, una instal·lació que ha de tenir 2.000 m2 quan al gener es completi l´àmbit infantil i que vol posar l´escalada esportiva a l´abast de tothom. Al migdia, l´igualadí, copropietari del negoci juntament amb Berta Martín, va mostrar l´equipament a l´alcalde Marc Aloy, que va expressar el seu desig de trepar algun dia per les parets plenes de preses per tal d´experimentar l´emoció d´una activitat amb una notable tradició a la ciutat.

«Per nosaltres, Manresa és molt especial», va explicar Macià. «El disseny de les parets és exclusiu, únic al món», va anotar: «a més, és la més grans de les nostres instal·lacions, i un dels rocòdroms d´interior privats més grans del continent europeu». El responsable de la firma va avançar, a més, que al recinte que han obert fa un parell de setmanes al número 38 del carrer Sallent (polígon dels Dolors) hi haurà el centre d´operacions de la firma, que ja disposa de quinze complexos arreu de l´estat i, també, en altres indrets com els Estats Units.

Macià confia arribar sense problemes als «vint o vint-i-cinc mil usuaris anuals» a l´Indoor wall de Manresa, que té una capacitat màxima de 300 persones. «Ara, però, hem de limitar l´entrada al 30 per cent de la capacitat a causa de les mesures anti-covid», va esmentar l´emprenedor anoienc.

Les instal·lacions de la localitat bagenca ja estan operatives tot i que encara hi ha alguns aspectes del projecte per enllestir. El visitant, en arribar al recinte, té davant seu una àmplia sala amb barra i zona de bar; darrera d´unes cortines blanques -«aquí hi va una vidriera»-, s´obre a la vista una sala rectangular amb «més de mil metres de paret escalable», en paraules de Macià.

Per a un neòfit, l´estesa de formes irregulars de nombrosos colors enganxades a les parets és un codi difícil de desxifrar. Però tot té la seva raó de ser. «Cada color correspon a un nivell de dificultat», va comentar Macià tot assenyalant les preses: «el més fàcil és el blau, i després va pujant de graduació a través del groc, el verd, el vermell, el lila i el negre». Al fons de la sala, el terra de la qual és molt tou per evitar danys en les caigudes, hi ha una zona de boulder (escalada sense roca) en la qual un especialista pot arribar a fer 40 moviments sense baixar».

Un miler de preses donen a escaladors de tots els nivells l´oportunitat de practicar i gaudir amb l´escalada, un esport que serà olímpic en els propers Jocs Olímpics de Toquio. Allí hi serà l´extremeny Alberto Ginés, un jove escalador a qui esponsoritza Indoorwall.

«Aquí pot venir tothom, des de gent que no ha escalat mai i s´hi vol iniciar fins als animals de Manresa i rodalies als que ja coneixem des de fa anys i els integrants de les seleccions espanyola i catalana, que ja han conegut les instal·lacions manresanes. Entre els projectes de la firma igualadina hi ha la celebració de competicions i la creació d´un rocòdrom extern, «ja sigui aquí mateix o en un altre lloc, al centre de la ciutat», segons Macià.

«Manresa és una ciutat amb tradició d´escalada», va comentar Marc Aloy, indicant que la capital bagenca es troba entre «dos referents muntanyencs» com Montserrat i el Pedraforca. En el recorregut, Macià també va ensenyar a l´alcalde i a la premsa la nau adjacent on «a finals de gener», segons va anotar el responsable de la firma igualadina, hi haurà el parc temàtic sobre el massís de Montserrat, de 500 metres quadrats, que servirà com a espai infantil del gran complex d´oci i esportiu que acaba d´aterrar a la ciutat.

«També hi haurà una aplicació que et donarà informació de la paret i de l´activitat que hi portes a terme», va afegir Macià. A través d´un braçalet, l´escalada per la paret intel·ligent proporcionarà a l´esportista la possibilitat de saber les paces que ha tocat, els blocs fets i molta altra informació que pugui ser del seu interès.