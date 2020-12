L’Egiba aspira al podi en la final de la Lliga Iberdrola

El conjunt femení de l´Egiba participa avui al matí en la final de la Lliga Iberdrola, per a la qual s´hi va classificar per tercer any consecutiu després de situar-se entre els quatre primers a la fase regular de la competició. Les proves tindran lloc en tres seus diferents, Madrid, Palma i Salt (Gironès), i serà en aquesta darrera localitat on realitzaran la seva actuació les esportistes de l´entitat de la capital bagenca.

L´Egiba presenta un equip parcialment renovat format per Ona Sanchez, Laia Font, Laura Torrente, Lorena Medina, Aina Solà, Berta Franquesa, Berta Monteagudo, Mar Palliso i Carla Font, aquesta darrera en el seu retorn a la competició un cop recuperada de la lesió al genoll que va patir.

Tal i com van explicar ahir els responsables del grup, l´equip afronta el repte amb moltes ganes i amb l´objectiu d´assolir una plaça al pòdium. Tot i que el confinament ha complicat la preparació, l´Egiba afronta la final amb les màximes esperances.

Aquesta fase final del certamen se celebra en tres ciutats diferents d´arreu de l´estat, un format gens convencional. Les càmeres gravaran els exercicis de les gimnastes i, cop s´hagin editat totes les competicions, seran avaluades on line pels jutges. Per aquest motiu, els resultats finals no es donaran a conèixer fins el dia que el canal temàtic Teledeporte retransmeti la competició.