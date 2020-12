Mason es perd el derbi del retorn

El Baxi torna aquesta tarda, a les sis, a la competició oficial sense un dels seus puntals. L´escorta nord-americà amb passaport alemany Makai Mason no podrà actuar avui, i sembla que tampoc durant uns quants partits, per culpa d´una sobrecàrrega muscular unida a un edema ossi al peu dret. Es tracta de la seva segona lesió de l´any, després de l´esquinç de turmell de la segona jornada contra l´Obradoiro que va provocar que es perdés un partit i arriba abans de jugar contra un dels conjunts en més bona forma del torneig, un Joventut que és cinquè i que ja s´ha classificat per al Top-16 de l´Eurocup.

A l´altra banda de la balança, els manresans recuperen els dos homes que no van poder disputar l´últim partit, Eulis Báez, que ja s´havia perdut un altre duel anteriorment per un problema muscular, i Jonathan Tabu, amb dificultats a un abductor. L´aturada els ha anat bé, igual que a Deividas Dulkys, que va haver d´actuar a Madrid curt de forma i que, segons el seu tècnic, «en l´última setmana ja ha estat millor».

Sobre la lesió de Mason, un contratemps per a un mes carregat de partits, l´entrenador va admetre que «Báez i Tabu estan per jugar, tot i que potser una mica fora de ritme perquè hem volgut anar amb compte amb ells, ja que tenien lesions amb risc de recaiguda. Pel que fa a Makai [Mason], és un afectació complicada, ja que es troba en una zona de càrrega del peu. És una lesió perillosa i dependrà de l´evolució saber quan pot tornar, però no serà una setmana, sinó força més».

Martínez va explicar que, durant aquestes setmanes, «he vist els jugadors entrenar-se bé, tot i que se´ns ha fet una mica llarg. Tenim ganes de competir ja. No hem estat totes dues setmanes pensant només en aquest partit. N´hem jugat també dos d´amistosos contra rivals de LEB per trencar la monotonia i provar coses que estem entrenant. Del Joventut només n´hem parlat aquests últims tres dies. No té sentit preparar tant un partit perquè tampoc no és tan diferent del que fem sempre».

Dels verd-i-negres va admetre que «és un equip que està en una dinàmica molt bona. Tenen jugadors d´un nivell molt alt, amb un augment pressupostari important aquest estiu i això els situa en la lluita per les semifinals de les competicions. Hem de fer les coses molt bé, un partit molt complet, intentar estar encertats i complir amb les coses típiques per guanyar un partit».

El fet que tots dos equips ja s´haguessin enfrontat a la pretemporada pot ser una arma de doble tall, ja que «de la mateixa manera que sabem coses que fan ells, ells també saben les que fem nosaltres. Eren partits de preparació i no serveixen gaire. Fa massa temps. Més o menys són els mateixos jugadors, però els equips han anat canviant»

Per la banda badalonina, va parlar un dels seus joves talents, l´ala Joel Parra, que va afirmar que el d´avui «és un partit difícil. El Manresa es passa molt bé la pilota i està molt treballat, tot i que hem d´estar més preocupats de fer les coses bé nosaltres, malgrat el seu talent i potencial». Per a Parra, un dels secrets del conjunt badaloní és que «tothom entén el rol a l´equip. Estem en una situació molt còmoda de victòries. Som vuit de la casa i ens identifiquem amb el club».