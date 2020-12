L’Iberostar es desfà del Burgos i segueix amb una sola derrota

L´Iberostar Tenerife segueix sent la revelació absoluta de la temporada, amb dotze victòries en tretze partits, després de derrotar ahir el San Pablo Burgos per 84-79 en un partit a priori igualat entre dos dels candidats a lluitar contra els grans de la competició. Tret d´uns minuts de l´inici del segon període, el conjunt de Txus Vidorreta va anar sempre al davant en el marcador, i va manentir un avantatge suficient per aguantar la pressió final de l´equip de Joan Peñarroya.

D´aquesta manera, el 15-22, després d´una cistella de Miquel Salvó, va ser l´últim avantatge dels castellans que van veure com una bona reacció de l´equip de La Laguna, dirigida pel binomi Huertas-Shermadini, va propiciar que l´Iberostar arribés al descans amb un punt d´avantatge. Aquesta diferència va anar creixent a poc a poc, amb un avantatge local que va arribar a ser d´onze punts a l´inici de l´últim quart. El Burgos va amenaçar posant-se a tres punts quan encara faltaven 14 segons (82-79), però dos tirs lliures de Sasu Salin van sentenciar. Huertas i Shermadini, autors de 21 punts, van fer inútils els 18, amb 28 de valoració, que va fer Kravic per als visitants.

En l´altre partit disputat ahir, el Baskonia va vèncer a la pista del Betis, que acumula dues derrotes amb Joan Plaza a la banqueta, per 73-77, en un duel en què els andalusos van anar a davant fins al final del tercer quart. Pierria Henry, amb 20 punts, va ser el millor dels bascos.