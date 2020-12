Verstappen regna a la festa final d'Abu Dhabi i Sainz s'acomiada sisè de McLaren

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha conquistat aquest diumenge l'última victòria de la temporada en el Mundial de Fórmula 1, després de guanyar el Gran Premi d'Abu Dhabi per davant dels dos Mercedes, mentre que l'espanyol Carlos Sainz, en el seu comiat de McLaren abans de marxar a Ferrari, ha mantingut la seva posició de sortida i ha acabat sisè.

En l'ocàs de Yas Marina, i també del campionat, 'Mad Max' s'ha mostrat intractable en una carrera avorrida, sense grans avançaments ni canvis i en la qual les 'fletxes platejades' han mostrat una cara desconeguda, sense posar en destrets al Red Bull de l'holandès en cap moment.

El finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) no s'ha mogut del seu lloc de sortida i ha conclòs segon, just per davant del seu company i heptacampeó del món, Lewis Hamilton; el britànic tornava al Mundial després de superar la seva convalescència per coronavirus, però ha estat gairebé tan desaparegut com el Sakhir, mancat d'agressivitat i conformista.