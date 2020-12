El Barça venç amb suspens i dubtes sobre Heurtel

Enmig de constants rumors sobre el futur del base francès Thomas Heurtel, el Barça va aconseguir una treballada victòria en una pista sempre complicada com la del Monbus Obradoiro (75-78) en un duel que no es va decidir fins a l´últim instant. Amb el resultat definitiu en el marcador, i a falta de sis segons, Czerapowicz va errar un tir lliure i va llançar a errar el segon. Birutis va treure la pilota enrere i Álvaro Muñoz va intentar un triple puntejat per Higgins. Quan la pilota anava cap al cèrcol, Mirotic la va interceptar i el col·legiat Peruga va donar per bo primer el triple. De tota manera, l´instant replay va deixar clar que la bola no anava a cistella i el partit es va acabar igual.

El duel va venir marcat per una informació del periodista Chema de Lucas segons la qual el base Thomas Heurtel estaria negociant la seva sortida del club per fitxar pel Fenerbahçe. El gal no entra en els plans de Jasikevicius com a base, tot i que ahir va contribuir amb deu punts a la victòria. El millor del partit va ser el seu homòleg Nick Calathes, que en va anotar 25.

Mentrestant, el Reial Madrid segueix imbatut a la lliga després de catorze partits disputats, tot i que ahir va haver de treballar de valent per desfer-se d´un Unicaja (91-84) que es va mantenir amb vida fins a l´equador del tercer període. Els blancs van trobar aleshores la inspiració de tot l´equip i els punts de Tavares (18) i Deck (16) per lligar un altre triomf, davant dels 27 d´un desfermat Francis Alonso.

La sorpresa de la jornada va ser la victòria del cuer, l´Acunsa GBC, sobre un Andorra que ja va caure divendres davant del Casademont Saragossa. Segon triomf per als bascos, que empaten amb el Bilbao i el Betis, en un gran partit i 22 punts de Johnny Dee.

També va vèncer el Gran Canària, que es va desfer d´un rival directe, el Fuenlabrada, per 87-71 en una gran actuació de Stan Okoye, autor de 18 punts, en el primer duel sense Ferrari a l´equip. Un altre que sembla en un bon estat de forma és el Casademont Saragossa de Sergio Hernández, que va apallissar un tristíssim Bilbao per 105-76 amb quatre jugadors amb 16 punts o més, i cal destacar els 21 de Robin Benzing.

Finalment, al matí, el València va haver de batallar molt i trobar Dubljevic, autor de vint punts, per desfer-se en els últims minuts d´un combatiu Estudiantes.