El CB Igualada suma la seva primera victòria de la temporada

El CB Igualada no va tenir problemes per sumar la seva primera victòria en el seu segon partit davant els últims classificats, un Torreforta que encara no ha guanyat cap dels tres partits que ha disputat.

El partit va ser relativament senzill per als visitants, que van ser capaços de dominar el matx en gran part gràcies al seu domini sota el cèrcol i el control de les pèrdues de pilota -14 de l´Igualada i 24 del Torreforta-. Això sí, la primera meitat va ser difícil per als igualadins, ja que van anar a remolc del Torreforta i els va costar distanciar-se en el marcador. Només hi havia 7 punts de diferència entre ambdós conjunts al descans i la sensació que el partit estava obert.

La segona part, però, va ser molt més senzilla per als visitants. Atacs verticals, transicions i punts fàcils per ampliar diferències i marcar la distància entre dos equips que tenen aspiracions diferents de cara a aquesta temporada. Fins a quatre jugadors per sobre dels 10 punts en les files del CB Igualada, mostra del bon rendiment col·lectiu d´un equip que no va necessitar cap gran actuació individual per distanciar-se en el marcador.

El manresà Pau Camí va ser el més destacat, amb 10 punts, tres assistències i cinc pilotes recuperades, i va aconseguint ser el jugador més valorat del partit.

La competició no es reprendrà fins al proper 9 de gener, quan l´Igualada jugarà davant l´Alpicat a casa.