L'extrem sallentí del Betis Aitor Ruibal s'estrena com a golejador a Primera

El primer gol d´Aitor Ruibal a la Primera Divisió va servir perquè el Betis empatés ahir amb el Vila-real (1-1) en la tretzena jornada del campionat, una diana de factura espectacular que permet que el conjunt de Manolo Pellegrini es mantingui a prop de la zona europea. El davanter de Sallent va recollir a la frontal de l´àrea un refús de la defensa després d´una falta executada pel seu equip i, sense deixar caure la pilota a terra, va xutar amb la dreta i va enviar l´esfèrica a gol fora de l´abast del porter Sergio Asenjo.

«Dedico el gol a la meva xicota perquè sempre està al meu costat», va explicar Ruibal després del partit en declaracions a Movistar LaLiga: «Feia molt temps que no marcava un gol, i aquest és el primer que faig a Primera». Un cop va haver celebrat l´efemèride amb els seus companys, Ruibal va fer un cor amb les dues mans i va llançar un petó a l´aire, tal com van captar les càmeres.

El bagenc, que la temporada passada va actuar cedit al Leganés, i que ahir va repetir com a titular a l´extrem dret, va manifestar que «quan he vist venir la pilota, he pensat que l´havia de rematar amb tota la força i, per sort, ha anat cap a dins». El Vila-real es va avançar al minut 5 amb un gol de Pau Torres. El Betis va intentar restablir la igualtat en el marcador, i el mateix Ruibal va tenir una bona ocasió amb una forta rematada des de dins de l´àrea, però Asenjo va evitar el gol. El porter del Vila-real, però, no va poder fer res al minut 51 quan el sallentí va traçar una volea perfecta.

«L´empat no ens satisfà perquè hem tingut les nostres oportunitats», va assegurar Ruibal, que la setmana anterior va protagonitzar una gran jugada que va permetre a Borja Iglesias marcar en la victòria al camp de l´Osasuna (0-2). «Ens han marcat tot just ha començat el partit, a pilota parada, però l´equip ha competit molt bé, que és el mínim que se´ns pot demanar. Teníem davant nostre un equipàs com el Vila-real, que vol la pilota, i el partit ha estat igualat, però hem fet una bona actuació», va afegir: «Hem de millorar en els primers minuts, hem rebut molts gols tant en començar els partits com a l´inici de les segones parts. Però un punt contra el Vila-real és un bon punt».