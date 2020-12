L’Igualada reviu contra el líder i signa un empat

La visita del líder va esperonar els jugadors de l´Igualada i els blaus van oferir la seva millor versió contra l´Europa i van trencar una ratxa de quatre derrotes seguides. La solidesa defensiva exhibida pels locals i les ocasions generades, especialment en el transcurs del segon període, fins i tot va permetre als igualadins sumar prou mèrits per signar un triomf de prestigi que la manca d´efectivitat golejadora va impossibilitar.

L´equip de Marc Cabestany va posar els primers fonaments d´una meritòria actuació en el tram inicial del matx. Els blaus van sorprendre l´equip gracienc amb la seva intensitat i desinhibició a l´hora de fer-se amb la possessió i crear accions ofensives. El davanter igualadí Sergio Fernández va donar el primer ensurt al seu homònim, el porter escapulat, amb una intencionada rematada de cap (min 3), i el debutant Adrià Gimeno, fitxat aquesta setmana procedent de la Unió Atlètica d´Horta, va xutar massa desviat (min 11). Aquestes opcions van ser el preludi del gol igualadí. Genís va penetrar per la dreta com a extrem i la seva centrada la va rematar de cap a gol Joel Huertas de forma inapel·lable (min 12).

L´adversitat va estimular els visitants, que després van equilibrar el joc i van aconseguir l´empat en una gran jugada individual de l´extrem Arnau Vilamitjana (min 18). Tot i encaixar el gol en la primera ocasió generada per l´equip dirigit per Carles Raventós, els anoiencs van mantenir la serenor i el rigor en defensa i, esporàdicament, van mostrar el seu potencial ofensiu. El porter Sergio Fernández va aturar una rematada de cap del central David López (min 26) i Genís va estar a punt de materialitzar el segon gol de l´Igualada cinc minuts abans del descans.

Els anoiencs van tornar a palesar la seva ambició a l´inici de la represa i Èric González (min 47) i Miguel Ángel Luque (min 49) van disposar de dues immillorables ocasions per marcar, però el xut del primer va sortir arran del pal i el porter gracienc va conjurar amb una espectacular aturada la rematada enverinada del segon.

L´allau de joc dels locals no va remetre fins que Sergio Fernández (min 59) va malbaratar una altra opció. Des d´aleshores, la possessió va correspondre a un Europa que no va trobar escletxes en el sistema defensiu local. Èric González va estavellar al pal (min 73) l´última oportunitat per vèncer el líder del subgrup A de Tercera Divisió.