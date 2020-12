Un triomf necessari i inquietant

El gol número 642 de Messi amb la samarreta del Barça, un gol que deixa l´argentí a una sola diana dels 643 amb els quals Pelé és encara el jugador que més n´ha marcat amb un sol club, va permetre l´equip sumar tres punts necessaris però no mitigar el mal sabor de boca que arrossega l´afició culer des de fa dies. El Llevant, que va arribar al Camp Nou tercer per la cua, va sovintejar l´àrea local i fins el darrer minut va tenir ocasions per endur-se´n un punt.

Koeman va posar sobre la gespa un equip sense joves -ni Pedri, ni Riqui, ni Migueza- i amb totes les vaques sagrades en acció. L´entrenador holandès es va atrevir a retocar el sistema tàctic i va desfer el doble pivot situant De Jong a l´interior dret. Un cop va sonar el xiulet, però, es va tornar a veure un equip sense esma, sense encert, sense gaire qualitat. Dominava, però de manera estèril i sense lligar curt el rival.

L´equip blau-grana va intentar posar ritme al seu joc i va semblar que volia mantenir una pressió alta, un miratge que es va anar desdibuixant i que va animar el Llevant a apropar-se a l´àrea barcelonista. En el primer minut, Coutinho va xutar massa alt des de dins l´àrea, i en el12 va ser De Frutos qui, sol davant de Ter Stegen, va rematar fluix i va propiciar que el porter alemany pogués refusar la pilota amb la mà.

Una rosca de Braithwaite que Aitor Fernández va enviar a córner i, sobretot, dues bones ocasions de Griezmann van ser el bagatge ofensiu del Barça durant els primers quaranta-cinc minuts. El davanter francès va rematar de cap una falta executada per Messi, Aitor va refusar i Lenglet va enviar un xut fàcil als núvols; més tard, altre volta Griezmann va disparar fort des de dins l´àrea i, enmig d´un bosc de cames, el porter del Llevant va tenir reflexos per evitar que els locals s´avancessin.

El Llevant també va tenir una bona oportunitat per posar-se per davant quan, dins l´àrea, Dani Gómez li va prendre la cartera a Lenglet i va rematar massa alt. Una volea d´Alba que Aitor va enviar a córner i una falta de Messi massa tova van completar el balanç d´un primer temps que no va tranquil·litzar ningú després dels desencisos consecutius contra el Cadis i la Juventus.

L´entrenador holandès va retocar l´esquema a la segona part, amb De Jong retornant al doble pivot al costat, primer, de Busquets i, al cap d´una estona, de Pedri, que va exhibir novament el talent que tant està entusiasmant l´afició blau-grana, força mancada d´alegries en els darrers temps. Com en el primer temps, el Barça va prendre el timó, però les ocasions que generava eren tímides, els xuts a porteria fluixos. Messi va polaritzar les ocasions, sobretot un impacte fort que, al minut 70, Aitor va impedir que fos gol.

La por a una nova ensopegada, aquest cop davant el Llevant, un equip que sempre ha perdut al Camp Nou, planava sobre l´ànim inestable de l´equip. Fins que la pressió de Braithwaite i De Jong va propiciar una passada a Messi que l´argentí va transformar en l´1-0. Quedaven quinze minuts i el Llevant va intentar conquerir almenys un punt. El xut fort de Son, al darrer instant, el va aturar Ter Stegen. Neguit, però victòria.