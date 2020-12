El Mountain Runners del Berguedà guanya quatre proves a Sierra Nevada

La temporada estatal es va iniciar aquest cap de setmana de forma esplèndida per als esquiadors de l´A.E. Mountain Runners del Berguedà, que van obtenir quatre victòries i diverses posicions de mèrit tant en la cursa d´esprint com en la cronoescalada celebrades a Sierra Nevada. La segona cita de la competició tindrà lloc el 6 i 7 de març a l´estació aragonesa de Panticosa.

La prova d´esprint realitzada dissabte va viure un doble triomf berguedà en la categoria júnior, amb les victòries d´Ot Ferrer i Maria Costa. En juvenil, Tomeu Comellas va fer segon i Enric Baños tercer, mentre que en l´apartat femení Ares Torra i Martina Gonfaus també van ser segona i tercera, respectivament. En la categoria cadet, Jan Gallardo (Club Esquí Cerdanya) va quedar novè. I en categoria absoluta, Jordi Alis (CE Cerdanya) va acabar en quarta posició.

L´endemà diumenge, la prova de cronoescalada es va dur a terme amb una altra gran actuació dels esquiadors berguedans. La cursa es va desenvolupar en un itinerari de 4,57 km i 900 metres de desnivell entre Pradollano i l´estació superior de l´estació d´esquí, a 2.831 metres d´altitud.

Maria Costa va dominar en la prova júnior, mentre que Ot Ferrer va quedar segon per darrera d´Albert Pérez (La Xiruca Foradada) en l´apartat masculí. En juvenil, victòria per Enric Baños i bronze per Tomeu Comellas, i en el vessant femení Ares Torra va ser segona i Martina Gonfaus tercera. El ceretà Jordi Alis va ocupar el sisè lloc de la categoria absoluta.

Els resultats dels esportistes berguedans van completar la gran actuació realitzada per la delegació catalana, que va obtenir 26 podis entre les diferents categories. La següent cita d´àmbit estatal se celebrarà després de les vacances, concretament del 14 al 17 de gener a Boí Taüll: l´estació catalana acollirà el Campionat d´Espanya individual d´esprint i cronoescalada, així com la prova de relleus.

Els dies 6 i 7 de març es durà a terme l´esmentada segona prova de la Copa d´Espanya, a Panticosa, i el 21 de març es farà el Campionat d´Espanya per equips a l´estació de Candanchú.