El sorteig de la Champions fa que Messi i Neymar es retrobin sobre la gespa

Neymar va dir fa uns dies que li agradaria tornar a jugar al costat de Messi i el seu desig es farà realitat el 16 de febrer al Camp Nou i el 10 març al Parc dels Prínceps de París. Compartiran el privilegi de ser a la gespa en dos partits apassionants, però vestiran samarretes diferents: així ho va voler el sorteig dels vuitens de final de la Lliga de Campions que es va celebrar ahir al migdia a Nyon (Suïssa) sense la pompa d´altres ocasions a causa de la pandèmia. Koeman va comentar que «serà bonic, l´eliminatòria està al 50 per cent». Potser sí. El seu equip va esquivar el Bayern, va veure passar de llarg el City i el Liverpool i se les haurà amb el subcampió, un vell conegut que fa tres anys es va endur sis gols en una de les últimes nits màgiques que es recorden a l´estadi blaugrana.

«Sabíem que ens podia tocar un equip fort, ens ha tocat el PSG, però també és difícil per a ells perquè nosaltres també som un equip fort i veig una eliminatòria bastant igualada», va comentar el tècnic holandès del Barça als mitjans del club: «tenen grans jugadors i nosaltres tenim grans jugadors, serà un partit atractiu, tant a Barcelona com a París». El principal interrogant és, a hores d´ara, intuir com estarà cada equip quan es juguin els vuitens: «no sé sap què passarà al febrer. Ara li hem de donar importància a la Lliga i tant de bo poguem recuperar els lesionats per tenir el màxim número de jugadors disponibles».

D´aquí al febrer poden passar moltes coses. El Barça, sense anar més lluny, té unes eleccions a la presidència el diumenge 24 de gener. I la seva gran estrella des de fa més d´una dècada, Leo Messi, pot negociar obertament amb qui vulgui a partir del primer dia del nou any: renovarà o no renovarà? s´esperarà a escoltar el nou màxim mandatari del club o ja té decidit el seu destí? L´hivern es pot fer molt llarg al Camp Nou, però el seu rival tampoc passa pel seu millor moment.

Neymar va sortir en camilla diumenge a la nit del Parc dels Prínceps per culpa d´entrada molt dura de Thiago Mendes en el partit que el PSG va perdre contra el Lió a casa (0-1). Un resultat que el condemna momentàniament a habitar la tercera plaça de la classificació, territori inhòspit per un equip que ha guanyat 7 de les últimes vuit lligues franceses.

Sigui com sigui, els parisencs són els actuals subcampions després de perdre per 1-0 amb el Bayern en la final disputada a finals d´agost a Lisboa. Els blau-grana es trobaran al seu davant un equip en transició, amb grans jugadors com Neymar, Mbappé, Verratti, Marquinhos i un Di Maria que ja no té la confiança total de Tuchel.

Ahir ja hi havia qui feia broma amb una dada que no es pot passar per alt, l´aniversari de la germana de Neymar és l´endemà del partit de tornada, i ja se sap que el brasiler és molt amant de creuar l´Atlàntic per celebrar l´efemèride. Acudits al marge, el Barça necessita créixer i millorar la imatge que ha exhibit darrerament si vol afrontar els 8ens amb unes mínimes garanties.

El Madrid s'enfrontarà a l'Atalanta, la gran sensació del curs passat

Els equips de la Lliga espanyola van tenir sort desigual en els sorteigs dels 8ens de la Lliga de Campions i els 16ens de l´Europa League. El Real Madrid, que va aconseguir finalment classificar-se com a primer de grup, s´enfrontarà l´Atalanta de Bèrgam, un equip que les dues últimes temporades ha enamorat pel seu joc desacomplexat.

Entrenat per Gian Piero Gasperini, el curs passat va eliminar el València als 8ens i només va cedir a quarts -a la fase final de Lisboa- contra un PSG que va remuntar amb dos gols als minuts 90 i 93. L´argentí Papu Gómez i el colombià Zapata són les estrelles d´un equip que destaca per la seva capacitat golejadora.

Com fa un any, l´Atlético jugarà els 8ens contra un anglès: si aleshores va eliminar el Liverpool, ara intentarà fer el mateix amb el Chelsea, un conjunt en reconstrucció però que lluita pel títol en una Premier igualada. El Sevilla, per la seva part, tindrà com a rival el Borussia Dortmund de Haaland, el golejador de moda al futbol europeu. Després de perdre 1-5 a la Bundesliga contra el Stuttgart, el club va destituir diumenge l´entrenador.

A l´Europa League, rivals durs pels equips espanyols: Granada-Nàpols, Salzburg-Vila-real i Reial Societat-Manchester United.