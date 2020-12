El Bàsquet Manresa aprova una economia marcada per la covid

Números i passió ahir al vespre en la Junta d´Accionistes del Bàsquet Manresa, que es va celebrar entre la graderia i la pista del Nou Congost amb una vintena d´assistents, per respectar la distància de seguretat. El club va exposar la situació econòmica, òbviament condicionada per la pandèmia i els seus efectes, però allò que més interès va despertar en el torn de precs i preguntes va ser la possibilitat que els socis puguin tornar a entrar al pavelló el dia de partit.

«Des de l´Executiva va sortir la idea de cedir les places que corresponen als directius per veure els partits en directe i propiciar així que entressin alguns aficionats, però l´ACB ens va dir que això no era possible, de cap manera», va explicar el president, Josep Sáez: «a més dels jugadors i els staff dels dos equips, només hi poden entrar els treballadors, els periodistes i fins a trenta directius dels dos clubs».

D´aquesta manera, Sáez va respondre a la inquietud expressada per una accionista, i secundada per altres assistents, sobre la percepció que cada cop que miren els partits del Baxi a la tele sembla que hi hagi més gent a les graderies. «El darrer dia, contra el Joventut, eren 29, concretament», va aclarir el club: «perquè va venir el vicepresident de la Federació Catalana, que hi té dret, i dirigents del club badaloní».

No obstant això, tant Sáez com el gerent Carles Sixto van apuntar que en algun partit hi ha hagut patrocinadors que han ocupat els llocs reservats a alguns directius, i fins i tot algun dels socis més antics, sense superar en cap cas la xifra de trenta assistents.

La covid ha afectat la majoria de sectors econòmics, incloent-hi l´esport d´elit. Per aquest motiu, el Bàsquet Manresa té una previsió d´ingressos de 2.406.000 euros per a l´exercici 2020-21 i unes despeses programades de 2.990.000 euros. «La despesa puja per l´efecte de la covid», va indicar Sixto. Tot i la bona notícia que el 70 % dels abonats han renovat, els ingressos per abonaments i taquilles (el retorn del públic és ara per una incertesa total) caurà de 642.963 euros del curs 19-20 als 400.000 euros de l´actual.

Els comptes de l´any anterior, saldat amb un exigu superàvit de 4.384 per les circumstàncies pandèmiques esmentades, van ser aprovats sense discussió.

Un altre element que explica aquests guarismes és l´adequació salarial dels jugadors, que va permetre salvar la temporada a nivell pressupostari quan la competició es va aturar però condiciona la despesa del present exercici. Sixto també va explicar que en els comptes s´hi reflecteix el segon pagament dels quatre que ha de satisfer el club des del moment que va pujar de la LEB i al llarg de quatre anys fins a totalitzar la xifra de 1.616.084 euros.

D´altra banda, preguntat per un assistents sobre la renovació de Baxi com a patrocinador principal de l´equip, Sáez va explicar que «aquest és el darrer any de l´esponsorització que es va pactar per tres anys. Hi ha voluntat, i estem parlant, però no puc dir res més sobre aquest tema».

Ahir es va anunciar que la present edició de la Copa del Rei es disputarà de l´11 al 14 de febrer al Wizink Center de Madrid. El torneig tindrà la presència de l´amfitrió Real Madrid i dels altres set primers classificats de la fase regular de la Lliga ACB al final de la primera volta. El Baxi Manresa ocupa la novena posició de l´ACB després de 14 jornades. En queden cinc perquè l´equip de Pedro Martínez pugui sumar prou victòries per entrar a la Copa. Els bagencs sumen fins ara set victòries, les mateixes que l´UCAM Múrcia, i una menys que Joventut, Burgos i Unicaja.