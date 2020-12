Les piscines de Manresa passen a dir-se oficialment «Manel Estiarte Duocastella»

El ple municipal de Manresa ha aprovat per unanimitat aquest dijous que les piscines municipals de Manresa rebran el nom de "Manel Estiarte i Duocastella", en reconeixement a la trajectòria de l'exwaterpolista i la generació que va liderar i que va provocar el creixement del seu esport i també de la natació a la ciutat.

Des de Manchester, Estiarte ha seguit en directe el ple municipal i, tot just en acabat, ha reconegut a Regió7 que "mira que he conegut gent i he viscut coses a la meva vida. No sé si ja ho fa l'edat (59 anys) però ho he viscut molt emocionat".

Estiarte ha explicat que "en aquest moment de la meva vida, l'ego per mirar de ser el millor ja ha quedat molt enrere, i quan veuré el nom de Manel Estiarte Duocastella a les piscines, no pensaré en mi, sinó en tot el que hi vaig viure, en tota la gent que hi va passar i en tots els que hi són ara. El CN Manresa [nom originari del Minorisa i que ara vol recuperar] té un significat especial, per a mi. Segurament perquè el vaig haver de deixar tan aviat, però ho és més tot el que hi ha passat que no pas veure el meu nom per mi mateix. La denominació serà un aglutinador de tota la història del club".

L'exjugador també ha manifestat que el que desitja ara és "que s'acabi tota la pandèmia i el malson que hem viscut l'últim any, venir a Manresa com abans millor i poder-ho celebrar". Encara passaran setmanes abans que la situació derivada del coronavirus, segurament, permeti fer l'acte oficial de denominació.

La resolució arriba després de la proposta del CN Minorisa, representat en el ple per Gaspar i Elisabet Ventura, que han defensat "l'honor i l'orgull que les piscines portin el nom d'un dels millors esportistes del món" i també per la seva presidenta, Montserrat Gomariz. En el ple, el regidor d'Esports, Toni Massegú ha afirmat que el canvi de nom "no només honora un esportista excepcional, sinó tota una generació que ha deixat la petjada més profunda de la ciutat en la història de l'esport, portant el nom de Manresa a les cotes més altes".