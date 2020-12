Triomf amb joc, perdó i patiment

El Barça va demostrar ahir que no va sobrat. Que li ha de sortir tot molt bé per guanyar perquè si no, apareixen els problemes. En un partit d´alt ritme, va rebre un gol quan millor jugava i va saber reaccionar, però les errades de Griezmann el van deixar massa exposat en un final en què el cansament d´alguns elements i la pressió d´una bona Reial Societat van provocar que hagués de tornar a ser salvat per Ter Stegen. De tota manera, millor passar aquests tràngols guanyant contra un adversari que deixa de ser líder per un gol.

Els locals van sortir amb el mateix plantejament que contra el Llevant, però amb més intensitat. Amb Braithwaite a la banda esquerra i amb parella de centrals del filial, els blaugrana apostaven per la pressió i l´entesa de Messi i Pedri intercanviant-se les posicions de davanter centre i de mitja punta. Per això van arribar tres bones arribades en nou minuts.

Malgrat que la Reial no perdia la cara al partit, amb un avís de rebot de Portu, els amfitrions tenien el domini del duel, però els faltava una bona presa de decisions al final de cada acció.

Tot semblava controlat, però tal com va passar a Cadis, en un córner molt mal defensat pels blaugrana, Portu va rebre davant de la passivitat de Pedri, va combinar amb Le Normand, se´n va anar de tothom i va fer la passada de la mort perquè Willian José anotés el 0-1.

El resultat era injust, però els blaugrana van tenir la virtut de no enfonsar-se i, així, només quatre minuts després, van tornar a tancar la Reial a l´àrea. Messi va decidir malament a l´inici, però va fer una centrada que va caure a Griezmann i aquest va tenir la serenor de deixar una pilota enrere a la qual va arribar Jordi Alba qui, amb la dreta i amb qualitat, va batre Remiro. El partit era molt obert i atractiu.

Perquè la Reial seguia pressionant i sort n´hi va haver d´un tall de Mingueza davant de Gorosabel en una contra de Portu . Però el Barça era l´amo del joc. Va errar dues ocasions claríssimes, primer amb un pal de Griezmann a porta buida i després mitjançant Braithwaite, tot sol davant de Remiro. El gol va arribar de la manera menys pensada, en una altra passada d´Alba que aquest cop va rematar De Jong. L´assistent va aixecar la bandera, però el VAR va veure que Zulbeldia habilitava el neerlandès. Es feia justícia just abans d´arribar al descans.

I la represa va començar igual, amb un Januzaj disparat i en dues internades. Però el belga es va lesionar en una cursa amb De Jong i, abans de fer el canvi, Griezmann va tornar a desaprofitar dues ocasions claríssimes, una a un metre de la línia de gol, i l´altra disparant al ninot davant de Remiro. Aquesta falta d´encert va ser la que li va costar el canvi, en una nit en què les trenes que portava no li van donar sort.

Les substitucions van reactivar la Reial, que ara dominava i era el Barça qui corria, motiu pel qual Koeman va apostar per posar cames fresques al camp amb Aleñá i Trincao. Una errada de Mingueza va donar una opció clara de gol a Isak, però Pedri, en una recuperació prodigiosa, va evitar el gol abans d´estampar-se contra el pal. Va ser l´últim que va fer abans de ser rellevat per Pjanic.

L´equip ja no sortia i Monreal va estar a punt d´empatar amb una rematada amb poc angle que va anar fora. Mingueza, amb rampes, va deixar el lloc a Lenglet, però el setge seguia i Ter Stegen va evitar un gol d´Isak de manera miraculosa després d´haver deixat un pilota morta a xut de Willian José.

L´atac final de la Reial va ser descontrolat i Araújo es va erigir com el millor jugador del partit refusant tot el que se li acostava a l´àrea. Tres punts, aquests sí, per créixer, tot i que l´excel·lència queda a anys llum.