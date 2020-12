«Deu ser que em faig gran, estic molt emocionat»

«El meu nom representa el de totes les persones que han passat pel club, les que el van fer créixer. Tots aquells que hi són, els que ja no hi són i la meva família. Quan s'ha mencionat el nom de la meva mare he recordat quan em va llançar a aquell collons de piscina per primera vegada encara que jo no hi volia entrar. He pensat en ella, en el meu pare, en l'Albert [el seu germà], la Rosa, que ja no hi és [la seva germana]. He passat per moltes coses a la meva vida i he conegut molta gent, però avui m'he emocionat de veritat. Deu ser que em faig gran».

Així explicava ahir a Regió7 Manel Estiarte com havia viscut l'aprovació per unanimitat, per part del ple municipal de l'Ajuntament de Manresa, de la proposta per batejar amb el seu nom les piscines municipals, aquelles en què va aprendre a nedar i a jugar a waterpolo abans de convertir-se en el millor jugador del món. Des de Manchester, on treballa al costat del santpedorenc Pep Guardiola a l'equip tècnic el City, va seguir en directe el ple que ahir a la tarda va donar llum verd a la iniciativa propulsada pel Club Natació Minorisa fa uns mesos.

Estiarte va insistir en la idea que «el meu nom a la piscina no em representa a mi. Als 59 anys ja no tinc l'ego de desitjar ser el millor del món. Representarà tothom qui hi ha passat. Tinc una relació especial amb el club, segurament perquè el vaig deixar tan aviat, però sempre dic que els amics que tinc a la vida són els mateixos. Com a curiositat, només tinc un grup de WhatsApp i hi ha el Jordi Payá, l'Albert Canal, el Ramon Roqueta, el Toni Majó, els mateixos que vam començar i que admiràvem aquells germans grans nostres que havien quedat campions de Segona Divisió».

També va desvetllar que «ahir vaig parlar amb el Jordi Serracanta [vicepresident del CN Minorisa], que em va recordar que avui era el ple i em va passar les claus per si el volia seguir en directe, i tot i que semblava molt de cara li vaig dir que som esportistes i que fins que no estigui segur, no es pot assegurar res encara». El fet que la proposta fos acceptada per unanimitat de tots els grups polítics representats al consistori «no ho sé valorar perquè no he hagut de passar per allò que alguns hagin dit que sí i d'altres que no. No sé com m'hauria sentit, en realitat, si això hagués passat».

El CN Minorisa, que es troba ara mateix en tràmits per recuperar el seu nom històric de CN Manresa i que és l'entitat que va iniciar la campanya d'adhesions per acabar posant el nom de «Manel Estiarte i Duocastella» a les piscines, ja va informar fa algunes setmanes a aquest diari que es farà un acte per oficialitzar la denominació, tot i que la pandèmia obligarà segurament a endarrerir-lo més de l'esperat. Estiarte admetia ahir que «ara, el que toca és superar aquesta pandèmia, el malson que hem viscut durant l'últim any, i ja desitjo poder venir tan aviat com pugui a Manresa per celebrar-ho amb tots». I és que, a part dels grups polítics, entitats esportives i socials locals, catalanes i espanyoles i fins i tot el president del COI, Thomas Bach, van signar una proposta que ahir es va convertir en realitat.

No va ser un tràmit, però gairebé. La proposta del Club Natació Minorisa de posar el nom de «Manel Estiarte i Duocastella» a les piscines municipals es va aprovar per la via ràpida i amb total unanimitat de tots els grups polítics presents ahir a la ala de plens de l'Ajuntament de Manresa. Tots ells van destacar, valorar o admetre els mèrits de l'exwaterpolista a l'hora que el seu nom figuri en la nomenclatura de la instal·lació esportiva de la ciutat.

Per part de l'entitat, i fent ús del reglament de participació ciutadana, van intervenir Gaspar i Elisabet Ventura, que van defensar «l'honor i l'orgull que les piscines municipals de Manresa portin el nom d'un dels millors esportistes del món». Com a representants de l'entitat, van celebrar l'actuació per vincular l'equipament a «una llegenda». Gaspar Ventura va fer una repassada per la llarga trajectòria d'Estiarte durant la seva carrera esportiva, amb medalles olímpiques i mundials com a grans fites col·lectives i eleccions com a millor waterpolista del món en diverses ocasions des del punt de vista individual. També hi eren la presidenta del club, Montserrat Gomariz, i l'expresident Lluís Lázaro.

Per la seva banda, el regidor d'Esports, Toni Massegú, va afirmar que el canvi de nom «honora no només un esportista excepcional, sinó tota una generació que ha deixat la petjada més profunda de la ciutat en la història de l'esport i portant el nom de Manresa a les cotes més altes».