El Cadí vol oblidar la Copa guanyant per quarta vegada seguida

El Cadí la Seu visita aquest migdia la pista d'un rival que coneix bé, un Casademont Saragossa a qui s'ha enfrontat tres cops. Les jugadores de Bernat Canut voldran oblidar que es van quedar fora de la Copa de la Reina per diferència de punts, en un partit en què és previst que debut l'escorta nord-americana Gabbi Ortiz.

L'entrenador explicava que «ens hem quedat fora de la Copa per pocs punts, per perdre de més punts del compte alguns partits o per afluixar el ritme en d'altres que teníem guanyats. De tota manera, l'equip s'ha entrenat bé i intentarem guanyar per quarta vegada seguida».

Sobre Ortiz, va explicar que «ens dona una rotació més en una segona volta molt carregada de partits, de lliga i d'Eurocup. És un perfil d'anotadora i tiradora de tres que ens pot enriquir». I del rival, les aragoneses, un adversari «amb molt talent» al qual, a més, ha incorporat la internacional Anna Cruz i que disposa de la pi vot Gatling. El Cadí, a més, ha sabut que jugarà la bombolla de l'Eurocup entre el 19 i el 21 de gener a Romania contra el Namur belga, el Sepsi local i el Villeneuve d'Ascq francès.