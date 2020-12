El CE Manresa vol mantenir el ritme, davant del Valls

Entre dues aturades. Així es presenta el partit que el CE Manresa jugarà demà (12 hores) al Nou Estadi del Congost contra el Valls, un penúltim classificat del qual no es refia el tècnic blanc-i-vermell, Ferran Costa. El motiu, que el duel de pretemporada que van disputar tots dos equips l'11 d'octubre passat, el dia de l'homenatge a Jordi Lardín, els bagencs no van passar de l'empat a dos.

El Manresa, que ve de dues victòries seguides contra els altres dos conjunts de la part baixa, la Pobla de Mafumet i la Montañesa, mantenen les baixes dels defenses Amantini i Castanyer als quals s'afegeix Serrano, per acumulació d'amonestacions.

Costa va recordar que «la classificació, quan ja han passat tants partits, té importància perquè ja comença a demostrar coses, però el Valls és un bon equip i ho va demostrar remuntant un partit contra la Pobla. Nosaltres hem tingut una aturada, però l'equip no s'ha deixat anar durant aquests dies i s'ha entrenat bé per afrontar el partit de diumenge. Seria molt bo per a tots poder marxar de vacances de Nadal amb 16 punts».

Per escalar una posició, el Manresa necessitaria vèncer i comptar amb l'ajut d'un Igualada que visita el Vilafranca a la mateixa hora. Els blaus van trencar una mala ratxa de quatre derrotes empatant contra el líder, l'Europa, diumenge passat, però no serà fàcil puntuar al camp del veí de l'Alt Penedès.