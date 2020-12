Poc a perdre contra un rival ferit

El Baxi visita avui una pista sempre complicada, malgrat que, com totes, sense públic ho és menys, en una gran disposició per fer un pas de gegant de cara a un objectiu del qual ningú no vol parlar, però en què tothom pensa. Vèncer el Burgos a domicili, malgrat que els castellans no tinguin el suport de més de 9.000 persones al Coliseum, és difícil per la qualitat del conjunt de Joan Peñarroya, però si s'aconseguís, el premi podria ser enorme. Perquè malgrat que ni el tècnic, ni els jugadors no volen avançar-se als esdeveniments, acumular vuit victòries i tenir després dos duels més assequibles, a casa amb el Gran Canària i a la pista del Gipuzkoa, el cuer, obriria les portes a somiar en la Copa.

Però cal anar pas a pas i, en la roda de premsa prèvia, el mateix Pedro Martínez va recordar que «tret de contra l'Unicaja, fins ara no hem pogut guanyar cap partit d'aquests». I per aquests vol dir contra rivals considerats grans, tret també del cas de la Penya de l'altre dia. Guanyar el Joventut permet al Baxi mantenir el balanç positiu i, com el mateix entrenador va dir, «tenir molt més a prop la cinquena posició que no pas les places de descens».

L'equip va viatjar ahir cap a Burgos encara amb la baixa de Makai Mason, de qui Pedro Martínez va dir que «no sabem exactament quan podrà tornar, tot i que no hi comptem fins entrat el 2021». De tota manera, ja es va veure contra el Joventut que la seva baixa queda ben coberta ara que els manresans tenen un tres amb qui compten, Dulkys en el lloc de Joesaar, i poden fer actuar durant molts minuts Guillem Jou en la posició de dos.

Després de l'última victòria, el tècnic barceloní va admetre que «estem contents, però centrats en el proper partit. Això és molt llarg i no es pot donar res per fet. Volem jugar un bon partit a Burgos, que serà molt difícil, i no podem caure en l'eufòria per haver vençut la Penya l'altre dia, ni en el desànim si perdem dissabte, que és una possibilitat molt evident. Cal intentar millorar i competir».

Del seu rival, considera que «és un dels equips més anotadors de la lliga, que imposa un ritme molt alt i que té jugadors generadors i finalitzadors, com McFadden, Benite o Renfroe. A més, a dins són molt físics. No em sorprendria que juguessin unes semifinals de Copa o de lliga perquè tenen un potencial molt alt».

El Burgos, a més, afrontarà el duel després de dues derrotes seguides que, com va manifestar Alex Renfroe en una entrevista a Regió7, els fan estar inquiets. Cal matisar, però, que van ser contra els dos líders de la competició, el Reial Madrid i l'Iberostar Tenerife, amb la qual cosa són més disculpables.

En la seva intervenció, Pedro Martínez no va evitar parlar de les possibilitats que té l'equip de classificar-se per a la Copa del Rei, tot i que «encara és aviat. Volem guanyar per guanyar, no per la Copa. No ho pots fiar tot a això perquè llavors quedaran divuit partits més». El que sí que «signaria amb sang seria que arribéssim a l'última jornada de la primera volta amb possibilitats d'entrar-hi i depenent de nosaltres mateixos, perquè voldria dir que estem fent les coses bé». També va avisar que «els equips de baix estan fent molts fitxatges i possiblement reaccionaran en el futur».