El Barça perd dos punts en un gran desgavell tàctic

El Barça va tornar a sembrar dubtes després d'un partit amb una intervenció dubtosa del seu entrenador. Va plantejar un partit sense cap rigor tàctic, fet que va aprofitar el València per empatar justament. Jugar amb més davanters no és sinònim d'atacar millor i, a més, quan aquests davanters tampoc no són rematadors, es produeix una acumulació de jugadors en una zona del camp en què ni pressionen, ni roben, ni defineixen. Això sembla que continua sense aprendre-ho Koeman, que té tendència a acumular atacants quan ha de trencar defenses tancades i el que provoca és un embús irresoluble.

La primera part del Barça va ser molt plana, gairebé sense ocasions i amb centrades estèrils de Dest i Alba. El València, en canvi, va executar bé el pla de robar i sortir i va avisar amb ocasions de Gayá i de Soler abans que al minut 29 Diakhaby li fes al Barça el quart gol de la lliga amb córner en contra.

I encara van tenir sort els blaugrana que Ter Stegen va evitar un gol fet de Maxi Gómez al minut 44. En l'acció següent, el col·legiat es va inventar un penal per un lleuger toc de Gayá a Griezmann. Per sort, no el va acabar expulsant, tot i que si indicava la pena màxima, prèvia consulta amb el VAR, ho hauria hagut de fer. Jaume Domènech va aturar el xut a Messi, però el rebot d'Alba el va acabar rematant amb el cap l'argentí a la xarxa en un estrany gol número 643 que empata els de Pelé amb el Santos.

El Barça va seguir tenint sort a la represa, primer amb una errada amb tot a favor de Txerishev i després amb un gol de tisora espectacular d'Araújo en un córner i una segona jugada de Griezmann. Però Koeman, que havia variat coses al descans, fent entrar De Jong per Busquets i situant Braithwaite de davanter centre, no va saber tancar el partit reforçant la zona ampla i el València va seguir atacant. Va avisar Racic i, en una transició mal defensada, Guedes, el millor del partit, va habilitar Gayá i aquest va centrar perquè Maxi Gómez s'avancés a Mingueza.

És cert que el Barça va acabar a l'àrea rival i que va provar Jaume amb xuts llunyans de tota classe, però havia perdut l'opció amb el 2-1 i deixa escapar dos punts més que fan mal després de superar la Reial Societat i quan semblava que aquests desgavells estaven més controlats.