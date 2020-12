La Copa és a quatre passes molt llargues

La derrota de dissabte a Burgos, esperable tenint en compte el potencial del rival, no ha de fer pensar que el somni de poder ser a la Copa del Rei de Madrid s'hagi escapat per al Baxi Manresa. És cert que una victòria al Coliseum hauria convertit la possibilitat en més factible, però encara hi continua sent. El Baxi té set victòries i és possible que amb deu, depenent de múltiples empats, s'hi pugui entrar. A més, des de la setmana passada se sap que Madrid serà la seu de la fase final i que el Reial Madrid serà l'equip organitzador, amb la qual cosa entraran els vuit primers equips, sense subterfugis d'amfitrions fantasma estil Fuenlabrada o Estudiantes.

En la prèvia del partit de Burgos, Pedro Martínez deia que l'equip no jugarà més motivat si es pot classificar per a la Copa que si no, ja que la feina principal és assegurar la permanència a la lliga. Però si en els dos propers partits es guanya i es manté l'opció, segur que el 2021 s'iniciarà amb un aire d'arribar a una fita en què pocs pensaven a l'inici de la campanya. De tota manera, l'empresa serà complicada, començant pel primer partit.

Un conjunt molt canviat

La visita de diumenge vinent del Gran Canària a l'hora de dinar (14.15 h) havia de servir per retrobar-se amb Frankie Ferrari, després que el base deixés el Baxi la temporada passada en no recuperar-se amb rapidesa d'una lesió a un peu. Però el director de joc va ser tallat fa uns dies i el seu substitut, AJ Slaugher, ha liderat la revifalla dels homes de Porfi Fisac, que també s'han reforçat amb un veterà com el pivot Stevic. Així, el Gran Canàriaha guanyat consecutivament el Fuenlabrada i el Gipuzkoa de manera convincent i ja no és l'equip de fa un mes, sinó un conjunt més d'acord amb el potencial econòmic que té.

Dos dies després, caldrà viatjar a Sant Sebastià. Les circumstàncies no són fàcils, ja que el trajecte amb autocar és llarg i, sense descansar, duel contra l'Acunsa de Marcelo Nicola. Tot i ser cuers, els donostiarres, amb dos vells coneguts de fa pocs mesos, Pere Tomàs i Will Magarity, estan competint en gairebé tots els partits. Dissabte, per exemple, van arribar empatats amb el Gran Canària a l'últim període, tot i que van cedir al final. Si el Baxi no hi posa els cinc sentits, serà més complicat del que sembla a priori.

Dues finals molt dures

En cas que els manresans arribin amb nou victòries a la jornada 17, aleshores sí que es podrà pensar en la Copa seriosament, però encara faltaran dues estacions de les quals se n'haurà de superar una, com a mínim. Sobre el paper sembla que la visita a Múrcia és més assequible que el duel contra el Barça a casa, però la realitat és que la pista de l'UCAM és de les més complicades de la lliga, davant d'una formació que lluita cada pilota com si fos l'última i que potser també s'està jugant el bitllet cap a Madrid. Gairebé segur que només guanyant-se dos dels propers tres es podrà arribar amb possibilitats de fer realitat un somni que encara és a quatre passes molt llargues.