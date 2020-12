Els dos equips de Madrid es distancien del Barça

Durant l'hivern que avui comença, al Camp Nou hauran de repetir un munt de vegades que encara queda molta lliga. Les matemàtiques empararan el Barça unes quantes setmanes més, però la jornada d'aquest cap de setmana va ser una nova demostració del fet que sembla clar que el títol es quedarà per segon curs consecutiu a la capital de l'Estat. La incògnita és saber si ho farà al Metropolitano o a Valdebebas.

Dissabte, l'Atlètic va guanyar per 3-1 l'Elx amb un doblet de Suárez -ja ha fet 7 gols; Griezmann 3- i ahir el Madrid es va imposar al camp de l'Eibar (1-3). Mentre Modric meravella als 35 anys i Benzemá regala cada setmana una actuació de supercrac (els dos van marcar a Ipurua juntament amb Lucas Vázquez; per l'Eibar, golàs de Kike Garcia), l'equip de Koeman no encadena dues alegries seguides. L'empat contra el València de dissabte (2-2) va tornar a aigualir.

Serà difícil que cap altre jugador iguali la bellesa i la fantasia del gol que va fer ahir Raúl de Tomás en el partit de Segona Divisió que va enfrontar l'Espanyol i l'Almeria a Cornellà amb victòria catalana (2-1). Al minut 9, el davanter madrileny va adormir una pilota que baixava de molt amunt després d'un refús, va superar un rival fent-li passar la pilota per sobre i va xutar des del propi camp, a tocar de la línia del mig del camp, superant el porter Makaridze per sobre. Un gol de Corpas de penal va establir l'empat i el mateix De Tomás va fer el 2-1 també des dels onze metres al minut 83.