Un gol en el tram inicial condemna un bon Igualada

El CF Igualada no va poder puntuar en l'últim partit previ a l'aturada de la competició per les festes nadalenques. L'equip de Marc Cabestany va competir durant tot el partit al terreny de joc del segon classificat i va tenir opcions per reequilibrar el marcador fins al darrer alè, però al final va pagar amb la derrota l'error d'haver permès als vilafranquins marcar l'únic gol del duel a l'inici del partit, en una acció posterior a l'execució d'un córner.

La primera errada dels anoi-encs a Vilafranca del Penedès va ser no mostrar el mateix nivell d'intensitat que l'equip dirigit per Iván Moreno en els minuts inicials. Va ser aquesta diferència de ritme competitiu la circumstància del joc que va propiciar el domini dels locals en els primers vint minuts de la confrontació. La iniciativa corresponia als futbolistes de l'equip de l'Alt Penedès i fruit d'aquest domini va ser el servei de cantonada que va propiciar el gol de Toni Cunill. Un gol evitable.

Els blaus van equilibrar la intensitat dels locals a prop de l'equador del primer període i Genís va disposar de la primera ocasió de gol dels visitants (min 19), però la va malbaratar.

Onze minuts després, va ser Joel Huertas qui va poder restablir la igualada a l'electrònic, però la seva rematada va fregar un dels pals de la porteria de Casado. La darrera acció remarcable d'aquest primer acte va ser una bona oportunitat dels locals per sentenciar la confrontació (minut 40).

A la represa, Romans Carrillo es va haver de lluir per mantenir el seu equip amb opcions (minut 51) i els seus companys van respondre a l'excel·lent intervenció del porter de Vilanova del Camí amb la recuperació de la iniciativa i les immillorables ocasions de l'habilidós Martí Just (minut 60) i del golejador Sergio Álvarez (minut 69), però el porter vilafranquí Casado va rivalitzar amb Romans amb la qualitat de les seves aturades. Bernat Benito (minu 89) va tenir l'última opció per empatar.