El Manresa anhela, madura i goleja

Minut 84. Després de la vehement celebració del tercer gol del Centre d'Esports Manresa, els jugadors del Valls es disposen a re-prendre el joc. En la buidor de l'estadi del Congost retruny la veu del tècnic Ferran Costa que incita el golejador Noah Baffoe a pressionar de forma immediata els centrals de l'oponent quan la pilota torni a rodar. Dit i i fet. El davanter d'origen ghanès arrenca esperitat i fa un esprint de 25 metres per impedir que Aleix Ruiz jugui la pilota amb comoditat. L'acció exemplifica l'avidesa competitiva que caracteritza els bagencs aquesta temporada.

La intensitat, la constància i el rigor en el treball defensiu de tot el col·lectiu i, sens dubte, l'ambició van propiciar la cinquena victòria d'un Manresa que es consolida en el quart lloc del subgrup 5A de Tercera Divisió i que ahir va obrir un marge de quatre punts sobre el setè classificat, el San Cristóbal de Terrassa, el primer dels equips que ocupa una de les places que aboquen a lluitar per la permanència en la segona fase de la competició.

La golejada assolida pels manresans no ha de confondre. L'equip de l'Alt Camp va oferir un nivell de joc notable i va mostrar els arguments futbolístics que li han permès puntuar en els tres últims partits que ha jugat com a visitant, als camps del San Cristóbal i el líder Europa i a la Pobla de Mafumet.

Ambdues formacions van iniciar el partit amb ritme, vigor i actitud competitiva. Es defensava quan era necessari, però tots dos equips apostaven per fer-se amb la possessió de la pilota i per mesurar les competències i debilitats de la defensa contrària.

La primera acció ofensiva va ser manresana. Franco va penetrar com a extrem dret i Èrik Rafael va rematar de cap la seva posterior centrada. El porter Gonzo va blocar amb seguretat (min 3). Però la primera ocasió va ser vallenca. Cesc Martínez (min 06) va servir amb intenció una falta des de la frontal que un membre de la tanca defensiva va desviar a córner ben a prop de la creueta superior esquerra de la porteria de Marc Vito.

Tot seguit, els locals van reclamar el preceptiu penal arran d'una sospitosa caiguda de Noah dins de l'àrea (min 8). Va ser la primera intervenció remarcable del davanter que, sis minuts després, va recollir un servei en profunditat de Toni Sureda com a interior esquerre, va encarar i superar el seu defensor i va penetrar com a extrem fins a executar una perillosa centrada enrere que Sergio Giralte va refusar cap a la seva porteria. La pilota va rebotar en el cos de Marc Guash i va descol·locar Gonzo, que no va poder fer res per evitar el gol.

Els locals van intensificar el seu domini fins que l'excel·lent pressió exercida pels vallencs sobre la sortida de la pilota des de la defensa manresana va capgirar la tendència del partit entre els minuts 20 i 32. El Manresa es va esmerçar en tasques defensives i va recuperar el tempo del partit i Toni Sureda (min 43) va aprofitar un servei d'Izan Checa per penetrar, rematar amb l'esquerra i constatar la bona col·locació de Gonzo. Va ser l'última de les set aproximacions perilloses protagonitzades pels blanc-i-vermells durant el primer període.

La reacció dels Valls no es va produir a la represa, tal i com s'esperava. Els bagencs van retenir la possessió i la iniciativa ofensiva i el seu oponent no va trobar la clau futbolística per revertir la situació.

Tot i així, els tarragonins van provocar un ensurt quan Riki de Antonio va servir en profunditat una falta lateral cap a l'àrea de penal que Sergi Gómez va transformar en gol (min 62). L'àrbitre va invalidar la jugada per fora de joc.

Va ser el preludi de la sentència. Marc Cuello va oferir a Noah una excel·lent assistència que el davanter va rematar a gol d'esperó des del punt de penal (min 63). Joan Antoni Pallarès, tècnic dels tarragonins, va intentar revitalitzar el seu equip, exhaust físicament, realitzant les cinc substitucions. De Sande va tallar amb contundència una perillosa centrada enrere de Joel Marigot per a Kuku (min 75) i un defensor va repel·lir un xut amb intenció d'aquest mateix jugador (min 78).

En el darrer tram del partit, una centrada de Toni Sureda des de l'esquerra va permetre a Noah rematar de cap a gol i convertir-se en el màxim golejador del subgrup amb cinc gols transformats. Aleix Díaz va estar a punt d'ampliar la golejada amb un xut amb l'esquerra que Gonzo va rebutjar amb dificultats (min 91). Les absències de Joan Castanyer, Papi Amantini, Xavi Toldrà i Juli Serrano no es van notar en un equip compromès.

La victòria d'ahir va ratificar el Manresa en la quarta posició a la classificació, amb 16 punts, però el va situar a només un punt del tercer classificat, el Terrassa (17), i a dos del segon, el Vilafranca (18). Per tant, en la represa de la lliga, el proper diumenge, 10 de gener, egarencs i manresans dirimiran qui ocupa el tercer lloc al final de la primera volta de la competició.

El tècnic Ferran Costa va considerar que el Manresa «ha imposat la seva identitat, el seu estil de joc durant tot el partit, amb l'excepció d'un tram del primer període en què no hem sabut com localitzar el joc al camp de l'oponent». L'entrenador castelldefelenc va relativitzar el fet de poder assolir la tercera posició a Terrassa pel fet que «després d'aquell partit encara quedarà tota la segona volta per jugar», però va admetre que a l'equip blanc-i-vermell «li agrada molt guanyar».

El davanter Noah va defugir qualsevol protagonisme i va assenyalar que «la constància i el treball, des del primer a l'últim segon, defineixen el joc del Manresa». El golejador va reconèixer que des del seu retorn a l'equip se sent «un futbolista més complet i madur».