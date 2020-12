L'Avinent Manresa obté tres medalles a l'estatal sub-16

La participació dels atletes de l'Avinent Manresa en els Campionats d'Espanya sub-16 en pista coberta, celebrats al poliesportiu de Gallur de Madrid, es va saldar amb dues medalles de plata de Biel Cirujeda (300 m) i Martí Serra (perxa) i una de bronze d'Ona Bonet (alçada). David Pérez, per la seva part, va acabar setè en els 300 m, i la suma de tots aquests resultats va deixar el club bagenc en 4t lloc a la classificació per equips.

La prova dels 300 metres va ser una de les que van tenir més nivell dels campionats, amb el triomf de David Garcia (At. Badajoz) aconseguint un nou rècord estatal de la categoria amb 34.70 (l'anterior el tenia Arnau Gómez amb 35.03 des de desembre del 2019). Cirujeda, nascut el 2006, un any més tard que el medallista d'or, va arribar segon amb 35.88, millor marca personal i récord del club, per davant de José Miguel Pons (Playas Castelló), amb 36.62.

David Pérez va acabar tercer de la seva semifinal dels 300 m, amb 36.66, i va quedar fora de la cursa decisiva per només 2 dècimes. La segona sèrie va ser més ràpida i va donar accés a quatre atletes a la final de sis. El manresà va obtenir el setè millor registre global.

En la prova de perxa, Martí Serra va fer el millor salt de la seva vida i, amb 4.21, va aconseguir la plata i el rècord del club de la seva categoria. L'atleta manresà va ser superat només per Teun Michel Van Veen (Cuevas de Nerja), que va franquejar els 4.26. El bronze va ser per Adrián Medina (València), que també va superar 4.21, però en el seu cas al tercert intent mentre que Serra ho va fer en el primer.

La plusmarquista estatal sub-14 de salt d'alçada, Ona Bonet, va obtenir el bronze davant de dues atletes un any més grans que ella. La manresana va superar els 1.66 i va pujar al podi dos graons per sota de Gabriela Sanz (Saragossa), que va fer 1.72, i Carlota Salgado (At. Fem. Celta), amb 1.69.

Per la seva part, Carla Bisbal, del Club Atlètic Igualada Petromiralles, va acabar sisena a la final dels 1.000 metres amb 3.00.03, després de dominar la seva semifinal amb 3.01.88. La medalla d'or va ser per Marta Mitjans (CA Canovelles), amb 2.55.81.