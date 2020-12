«El desert del Dakar imposa respecte»

Pilot. Fa quinze anys va descobrir en directe l'encís del Dakar com a espectador i va decidir que un dia en seria un dels participants. El motorista guardiolenc, amb una Rieju, complirà d'aquí a uns dies el somni de participar en una de les competicions més carismàtiques de l'esport mundial

El pilot de motos Marc Calmet (Guardiola de Berguedà, 1987) es mou des de fa dies amb dues mascaretes per evitar un disgust que frustri una de les grans il·lusions de la seva vida: participar en el mític Ral·li Dakar, que a partir del 3 de gener se celebrarà per segon any consecutiu a l'Aràbia Saudita. Després d'un 2019 ple d'èxits, en el que va quedar campió català de resistència sobre terra, a més de ser segon en endurades i de guanyar en la categoria Open de la Baja Aragón, enguany, com tothom, ha fet el que ha pogut. Però el 2021 començarà de la millor manera, debutant en una de les competicions més llegendàries de l'esport mundial com a membre de l'equip oficial de Rieju.

ens faran un test en una clínica de Girona que obrirà per nosaltres, i el mateix dia ja ens donaran el resultat perquè s'ha de fer menys de 72 hores abans d'embarcar. El dia 28 al matí agafem el vol cap a Aràbia, i un cop allí passarem dos dies en un hotel, ens faran una altra prova i, si surt negativa, anirem cap al campament on cada equip serà una bombolla. I ja no en sortirem fins el darrer dia.