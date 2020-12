Robert Vilasarau, de l'Egiba manresà, obté l'or estatal en trampolí

El gimnasta Robert Vilarasau, del club manresà Egiba, va obtenir la medalla d'or en la prova de trampolí dels Campionats d'Espanya que es van celebrar el passat cap de setmana al pavelló Huerta del Rey, a Valladolid. Per la seva part, Marina Chavarría es va penjar la plata en la categoria femenina, on dues gimnastes van arribar a la final.

Vilarasau va pujar al graó més alt del podi amb un resultat de 107.810 punts després de les dues actuacions reglamentàries. La plata va ser per a David Franco (CD G. Acrobática), amb 105.690, i el bronze, per a Jorge Martín (CG Getafe), amb 103.465. La final es va disputar amb vuit participants d'arreu de l'Estat. Chavarria, per la seva banda, va ser segona amb 82,150. La medalla d'or se la va penjar Noemí Romero, amb 100,465 punts.

L'equip femení de l'Egiba format per Carla Font, Lorena Medina, Mar Palliso, Berta Franquesa, Aina Solà, Berta Monteagudo, Laura Torrente, Ona Sánchez i Laia Font es va adjudicar la medalla de bronze en la final de la Lliga Iberdrola de Primera Divisió.

A causa de la pandèmia, els quatre finalistes van competir sense públic ni jutges, es van enregistrar les seves actuacions i, posteriorment, es van avaluar a partir de les imatges. Amb 186,550 punts, les manresanes van quedar terceres després de fer una gran remuntada en una competició on el primer any van ser or i al segon bronze.