La Fundació Althaia i el CE Manresa treballaran junts

La Fundació Althaia i el Centre d'Esports Manresa han signat un conveni de col·laboració gràcies al qual el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep serà el centre de referència per als jugadors del primer equip del club. A més, totes dues parts es comprometen a treballar plegades en d'altres àmbits que no han de ser necessàriament els sanitaris.

Així, l'acord determina que Althaia farà, a través del CIMETIR, una revisió anual als jugadors del primer equip. A més, en els casos en què durant la revisió es detecti com a necessari, i per prevenir possibles afectacions del cor, es durà a terme una ecografia cardíaca. El conveni també contempla l'atenció de les urgències medicoesportives de traumatologia i rehabilitació, així com el seguiment i control de les lesions i les sessions de rehabilitació necessàries per a la recuperació dels jugadors.

Aquest acord també inclou revisions en condicions especials per a jugadors i jugadores de les categories inferiors i del cos tècnic. A més, hi ha la possibilitat que els professionals d'Althaia ofereixin xerrades amb l'objectiu d'aconseguir un millor control de la salut dels esportistes. En aquest sentit, es contemplen àmbits com la readaptació a l'esport, la dietètica, la nutrició i la prevenció de lesions, així com l'assessorament i informació per als membres del cos tècnic en d'altres àmbits. Van ser a l'acte Manel Villaplana, tresorer del club, la presidenta, Ruth Guerrero, Manel Jovells, de Fundació Althaia, i Albert Estiarte, director de la clínica.