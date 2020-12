El Baxi vol superar l'adversitat

Un equip que «a la classificació està per sota de la qualitat i el pressupost que té» visita avui el Nou Congost en un horari extravagant. L'Herbalife Gran Canaria, cinquè per la cua, s'enfronta a partir de les 14.15 h al Baxi Manresa de Pedro Martínez, autor de la frase valorativa sobre el rival, en un duel que els locals no poden deixar escapar si aspiren a entrar en la propera edició de la Copa del Rei. El partit es jugarà tal i com estava previst després que es declarés un positiu de coronavirus al quadre tècnic de l'equip, que no va provocar cap altre cas de contagi.

El duel nadalenc arriba marcat per les incorporacions recents en un i altre conjunt. Els bagencs van lligar aquesta mateixa setmana la contractació de Matt Janning, un escorta que fa mig any va guanyar la Lliga ACB amb el Baskonia i que arriba per donar suport a l'equip en una posició en que fa curt ara mateix per les lesions de Makai Mason i Guillem Jou. Els canaris, per la seva part, han sumat a la seva plantilla, en els darrers dies, l'escorta Sean Redell Kilpatrick i l'ala-pivot Earl Clark.

Sobre Janning, Pedro Martínez va explicar ahir que «ens agradaria tenir més temps per entrenar-nos amb ell, però el calendari és el que és i el necessitem. Creiem que ens pot ajudar, però no es pot esperar d'ell que sigui diferencial o determinant, ni segurament el seu joc serà aquest quan estigui més temps amb nosaltres». El tècnic del Baxi va afegir sobre el de Minnesota que «ara està fora de forma a causa de l'operació d'un turmell, fa molt temps sense entrenar-se i una de les raons per les que ha vingut és per agafar aquest ritme competitiu que amb nosaltres pot tenir. Però això no s'agafa ni en dos dies ni en una setmana».

Malgrat aquest inconvenient, Martínez va afegir que «hem de fer de la necessitat virtut, evidentment el necessitem i esperem que ens ajudi. Hem guanyat partits sense ell i amb ell tenim una ajuda més, però no esperem que ens faci vint punts per partit».

Sobre el rival, i la transformació que ha viscut darrerament amb les incorporacions de nous jugadors, el tècnica català va assegurar que «ha canviat molt». Martínez va explicar que «Beirán, que al principi o no jugava o estava fora de l'equip, ara té una incidencia molt gran i està jugant francament bé; Sluaghter, des de la posició d'1 i de 2, els hi ha donat un salt de qualitat molt gran. I ara han fitxat dos nord-americans molt potents, amb una trajectòria a la NBA i a Europa molt important. Però tampoc podem oblidar els jugadors que hi ha al Gran Canària des del principi, com Shurna, Burjanadze, Okoye i Dimsa».

Per tot plegat, el duel davant d'un Gran Canària que porta tres victòries seguides, serà «un partit difícil, no tant per a ells, que ens ho posaran difícil, com per a la nostra dinàmica, hem tingut baixes per lesions, ara ha arribat un jugador nou, i aquestes situacions fan que la dinàmica d'entrenament que hem tingut en els últims temps no sigui la millor».

Martínez també va comentar la singularitat estadística que indica que l'equip guanya quan venç en el primer quart. «Començar bé o malament no és decisiu, però sí que ho és en la confiança», va dir: «si comencem bé, sabem que no anirà tot de cara, i vindran moments difícils, però ja has tingut un moment de confiança alta que et fa superar millor l'adversitat. Però quan comences malament, entraràs al partit per lluita i esforç, però ja comences des d'un altre punt de partida, i això influeix».