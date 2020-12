El Barça assalta Madrid en un partit igualat i amb una gran actuació de Mirotic

El Madrid va guanyar a la Supercopa i el Barça a l'Eurolliga: el tercer Clàssic de la temporada, ahir a la Lliga ACB, i en territori blanc, va decantar el balanç a favor dels catalans després d'un partit igualat fins el final en el que Nicola Mirotic va signar una actuació sobèrbia (26 punts i 10 rebots). Els homes de Jasikevicius es van avançar amb un 72-84 al darrer període i només algunes males decisions blau-grana en les jugades finals van mantenir un punt d'incertesa al marcador. El duel, però, va ser pel Barça (82-87).

La revelació fins el moment del campionat, l'Iberostar Tenerife, va sumar la tretzena victòria després d'imposar-se el Morabanc Andorra per 93-81 en un partit dur, intens i que es va resoldre pel millor saber estar a la pista dels homes de Txus Vidorreta. Els pirinencs perdien per 75-55 a l'inici del darrer quart, però es van arribar a posar 80-75 amb una bona actuació de Gielo (18 punts). Aleshores, l'experiència de jugadors com Huertas (19, màxim anotador del duel) va ser clau per controlar la situació i evitar que els andorrans remontessin.

«L'equip està jugant tota la temporada per sentir-se'n orgullós», va manifestar Joan Peñarroya després de la clara victòria que el seu San Pablo Burgos va obtenir en la visita al Joventut per 78 a 95. L'esquadra castellana va sumar la desena victòria davant d'un rival directe i va donar un pas gairebé definitiu per jugar la Copa del Rei.

Els verd-i-negres, amb Pau Ribas lesionat a mitjan segon quart, van ser desbordats a la segona part per un Burgos sensacional que va anotar 58 punts. Jasiel Rivero va esdevenir el líder dels visitants, amb 25 punts i 8 rebots. Pels locals, Ventura va ser el màxim anotador amb una factura final de 13 punts.

En la cursa per entrar a la Copa, el Baskonia va aconseguir ahir el seu bitllet en imposar-se per 89-92 a la pista del Saragossa. Els locals no van donar mai el seu braç a tòrcer i en el darrer instant Ennis hauria pogut forçar la pròrroga però va fallar un triple.

El València, que es va desfer sense problemes de l'Acunsa-GBC (101-75), i l'Unicaja, que va derrotar el Bilbao (75-91) també van fer un pas de gegant per apropar-se a l'objectiu de la Copa del Rei. En la zona baixa de la taula, important victòria del Betis contra el Fuenlabrada (86-79) i clar triomf de l'UCAM Múrcia contra l'Obradoiro (93-76).