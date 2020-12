El Barça derrota el PSG per 37-32 i jugarà la final de la Champions contra el Kiel

El Barça va derrotar ahir el París Saint-Germain per 37-32 en el seu debut a la final a quatre de la Lliga de Campions de la temporada passada, que es disputa a Colònia, i jugarà avui la final de la competició contra el Kiel, que a continuació va derrotar el Veszprém per 36-35 després d'una pròrroga.

L'equip blaugrana va començar per darrere a l'inici per 4-7, després d'un gol del vallesà d'ascendència olonenca Ferran Solé, però un descomunal Dika Mem, amb sis gols de sis intents a la primera part, i les aturades del porter Kevin Möller van impulsar la remuntada que va donar primer el 16-11 i després el 18-14 al descans. A la represa, els catalans no van permetre que els francesos s'acostessin a menys de tres gols, tot i els 10 de l'extrem Nahi, gràcies a un joc coral amb protagonisme altern de la primera línia, amb Palmarsson, Cindric o Nguessan, i del pivot Fàbregas.