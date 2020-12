El Barça tanca el 2020 amb una altra ensopegada

El FC Barcelona ha acomiadat l'any 2020, segurament el pitjor d'aquesta dècada, amb un nou disgust després de no poder passar de l'empat a un gol aquest dimarts al Camp Nou davant l'SD Eibar, després d'un duel s'ha trobat a faltar a Leo Messi i en el qual li ha faltat fluïdesa ofensiva per a evitar que el seu rival puntués per primera vegada en la seva història al seu feu.

L''annus horribilis' blaugrana ha tingut un final amarg i podria deixar ja als de Ronald Koeman a deu punts provisionals del lideratge si guanyen aquest dimecres l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, una distància ja preocupant i després d'una trobada on no va donar continuïtat a les bones sensacions a Valladolid.

Només l'entrada a la segona part d'Ousmane Dembélé ha portat la millora necessària per haver pogut treure els tres punts d'un xoc que s'ha complicat encara més per un error de Roland Araújo que ha permès als de José Luis Mendilibar posar-se fins i tot per davant, i per un penal fallat de Braithwaite en els compassos inicials que li podria haver donat tranquil·litat.